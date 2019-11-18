Ляшко вручили подозрение за драку с Герусом: что грозит радикалу

Лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко вручили подозрение из-за драки с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом. Теперь главному радикалу страны грозит уголовная ответственность.

Ляшко в своем фейсбуке сообщил, что подозрение ему вручили в Бориспольской прокуратуре утром 18 ноября.

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Правоохранители открыли по факту драки Ляшко и Геруса уголовное производство об угрозах и насилии в отношении государственного деятеля. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

Сам Ляшко продолжает настаивать на открытии уголовного производства против Геруса. Также он считает дело сфабрикованным и отказался давать показания.

Как Ляшко подрался с Герусом?

Инцидент произошел в зале официальных х делегаций аэропорта "Борисполь". Радикал назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля. Очевидно, Ляшко не удовлетворило то, что Верховная Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двусторонним договорам. И именно Герус был автором соответствующей поправки к закону.

Сам Герус обвинил Ляшко в работе на олигарха Рината Ахметова, которому не выгодно уменьшение стоимости электроэнергии и отмена схемы "Роттердам+".

Смотрите видео драки Ляшко с Герусом:

К слову, 11 ноября президент Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабинете Министров. Сам нардеп утверждает, что увольнение никак не связано с дракой с Ляшко. Настоящая причина, по словам Геруса, в том, что из-за депутатской деятельности он не имел возможности посещать заседания правительства.