Ляшку вручили підозру за бійку з Герусом: що загрожує радикалу

Лідеру "Радикальної партії" Олегу Ляшку вручили підозру через бійку з нардепом від "Слуги народу" Андрієм Герусом. Тепер головному радикалу країни загрожує кримінальна відповідальність.

Ляшко у своєму фейсбуці повідомив, що підозру йому вручили у Бориспільській прокуратурі вранці 18 листопада.

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Правоохоронці відкрили за фактом бійки Ляшка і Геруса кримінальне провадження про погрози та насильство щодо державного діяча. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 7 років.

Сам Ляшко продовжує наполягати на відкритті кримінального провадження проти Геруса. Також він вважає справу сфабрикованою і відмовився давати свідчення.

Як Ляшко побився з Герусом?

Інцидент стався в Залі офіційни х делегацій аеропорту "Бориспіль". Радикал назвав "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля. Очевидно, Ляшка не вдовольнило те, що Верховна Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами. І саме Герус був автором відповідної поправки до закону.

Сам Герус звинуватив Ляшка у роботі на олігарха Ріната Ахметова, якому не вигідне зменшення вартості електроенергії та скасування схеми "Роттердам +".

Дивіться відео бійки Ляшка з Герусом:

До слова, 11 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Геруса з посади представника президента в Кабінеті Міністрів. Сам нардеп переконує, що звільнення ніяк не пов'язане з бійкою з Ляшком. Справжня причина, за словами Геруса, у тому, що через депутатську діяльність він не мав можливості відвідувати засідання уряду.