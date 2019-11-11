Герус сказав, чи пов'язане його звільнення з бійкою з Ляшком

Володимир Зеленський звільнив Андрія Геруса з посади представника президента в Кабінеті Міністрів. Політик стверджує, що рішення Зеленського ніяк не пов'язане з нещодавньою бійкою з Олегом Ляшком.

Андрій Герус про це написав у фейсбуці.

До теми: Коломойський, Ахметов та електрика: за що билися Герус та Ляшко

Всякі сенсаційно-конспірологічні версії, зокрема пов’язані інцидентом із (поки що) двічі судимим безробітним громадянином О.Ля., це дійсно весело,

– так написав Герус.

Політик стверджує, що через депутатську діяльність він не мав можливості відвідувати засідання уряду.

Він пояснив, що з кінця серпня не відвідав жодне засідання Кабміну, тобто де-факто вже понад 2 місяці не виконує функцій представника президента у Кабміні. "Ніколи в історіі України народний депутат-голова комітету не виконував таких функцій представника, бо це нереально", – додав він.



Допис Андрія Геруса у фейсбуці/ Скріншот

Зазначимо, що на місце Геруса Зеленський призначив позаштатним представником у Кабмін Олексія Перевезенцева. Що про нього відомо – читайте тут.

Як Ляшко побився з Герусом?

Інцидент стався в Залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль". Ляшко назвав "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля. Політики побилися, а участь у бійці брав ще й охоронець Ляшка.

Герус стверджує, що Ляшко чекав на нього в аеропорту за нібито вказівкою олігарха Ріната Ахметова, якому не вигідне зменшення вартості електроенергії та скасування схеми "Роттердам +".

Ляшко назвав Геруса російським лобістом та переконує, що нібито саме він влаштував бійку. Очевидно, Ляшка не вдовольнило те, що Верховна Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами. І саме Герус був автором відповідної поправки до закону.

Поліція уже відкрила кримінальне провадження за погрозу насильством державному діячеві.

Дивіться відео бійки Ляшка з Герусом:



