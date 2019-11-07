Ляшко з Герусом побилися: поліція відкрила кримінальну справу

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу", главою комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом в аеропорту "Бориспіль" 6 листопада. Поліція відкрила кримінальне провадження за погрозу насильством державному діячеві.

Винуватцям загрожує обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, повідомили у пресслужбі поліції.

Напередодні: Ляшко з Герусом побилися в аеропорту "Бориспіль": фото і відео

Водночас жодна зі сторін до поліції з офіційними заявами не зверталась.

Як Ляшко побився з Герусом?

Інцидент стався в Залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль". Ляшко назвав "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля. Політики побилися, а участь у бійці брав ще й охоронець Ляшка.

Герус стверджує, що Ляшко чекав на нього в аеропорту за нібито вказівкою олігарха Ріната Ахметова, якому не вигідне зменшення вартості електроенергії та скасування схеми "Роттердам +".

Ляшко назвав Геруса російським лобістом та переконує, що нібито саме він влаштував бійку. Очевидно, Ляшка не вдовольнило те, що Верховна Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами. І саме Герус був автором відповідної поправки до закону.

Дивіться відео бійки Ляшка з Герусом: