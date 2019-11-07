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      Ляшко з Герусом побилися: поліція відкрила кримінальну справу

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      Ляшко і Герус побилися 6 листопада 2019 в Борисполі - що їм загрожує
      Ляшко і Герус побилися 6 листопада / Скріншот з відео

      Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу", главою комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом в аеропорту "Бориспіль" 6 листопада. Поліція відкрила кримінальне провадження за погрозу насильством державному діячеві.

      Винуватцям загрожує обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, повідомили у пресслужбі поліції.

      Напередодні: Ляшко з Герусом побилися в аеропорту "Бориспіль": фото і відео

      Водночас жодна зі сторін до поліції з офіційними заявами не зверталась.

      Як Ляшко побився з Герусом?

      Інцидент стався в Залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль". Ляшко назвав "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля. Політики побилися, а участь у бійці брав ще й охоронець Ляшка.

      Герус стверджує, що Ляшко чекав на нього в аеропорту за нібито вказівкою олігарха Ріната Ахметова, якому не вигідне зменшення вартості електроенергії та скасування схеми "Роттердам +".

      Ляшко назвав Геруса російським лобістом та переконує, що нібито саме він влаштував бійку. Очевидно, Ляшка не вдовольнило те, що Верховна Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами. І саме Герус був автором відповідної поправки до закону.

      Дивіться відео бійки Ляшка з Герусом:

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Олег Ляшко Андрій Герус – новини Кримінальні новини Новини Борисполя Сутички Верховна Рада Поліція Рінат Ахметов Роттердам+
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