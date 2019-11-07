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      Ляшко с Герусом подрались: полиция открыла уголовное дело

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      Ляшко и Герус подрались 6 ноября 2019 в Борисполе - что им грозит
      Ляшко и Герус подрались 6 ноября / Скриншот из видео

      Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа", главой комитета Совета по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь" 6 ноября. Полиция открыла уголовное производство за угрозу насилием государственному деятелю.

      Виновникам грозит ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы на тот же срок, сообщили в Пресс-служба полиции.

      Накануне Ляшко с Герусом подрались в аэропорту "Борисполь": фото и видео

      В то же время ни одна из сторон в полицию с официальными заявлениями не обращалась.

      Как Ляшко подрался с Герусом?

      Инцидент произошел в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Ляшко назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля. Политики подрались, а участие в драке принимал еще и охранник Ляшко.

      Герус утверждает, что Ляшко ждал его в аэропорту за якобы указанием олигарха Рината Ахметова, которому не выгодно уменьшение стоимости электроэнергии и отмены схемы "Роттердам +".

      Ляшко назвал Геруса российским лоббистом и утверждает, что якобы именно он устроил драку. Очевидно, Ляшко не удовлетворило то, что Верховная Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двусторонним договорам. И именно Герус был автором соответствующей поправки к закону.

      Смотрите видео драки Ляшко с Герус:

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Роттердам+ Ринат Ахметов Полиция Верховная Рада столкновения Новости Борисполя Андрей Герус – новости Олег Ляшко
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