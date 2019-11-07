Ляшко с Герусом подрались: полиция открыла уголовное дело

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа", главой комитета Совета по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь" 6 ноября. Полиция открыла уголовное производство за угрозу насилием государственному деятелю.

Виновникам грозит ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы на тот же срок, сообщили в Пресс-служба полиции.

Накануне Ляшко с Герусом подрались в аэропорту "Борисполь": фото и видео

В то же время ни одна из сторон в полицию с официальными заявлениями не обращалась.

Инцидент произошел в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Ляшко назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля. Политики подрались, а участие в драке принимал еще и охранник Ляшко.

Герус утверждает, что Ляшко ждал его в аэропорту за якобы указанием олигарха Рината Ахметова, которому не выгодно уменьшение стоимости электроэнергии и отмены схемы "Роттердам +".

Ляшко назвал Геруса российским лоббистом и утверждает, что якобы именно он устроил драку. Очевидно, Ляшко не удовлетворило то, что Верховная Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двусторонним договорам. И именно Герус был автором соответствующей поправки к закону.

Смотрите видео драки Ляшко с Герус: