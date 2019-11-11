Герус сказал, связано ли его увольнение с дракой с Ляшко
Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабинете министров. Политик утверждает, что решение Зеленского никак не связано с недавней дракой с Олегом Ляшко.
Андрей Герус об этом написал в фейсбуке.
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Всякие сенсационно-конспирологические версии, в частности связанные инцидентом с (пока) дважды судимым безработным гражданином О.Ля., это действительно весело,
– так написал Герус.
Он пояснил, что с конца августа не посетил ни одно заседание Кабмина, то есть де-факто уже более 2 месяцев не выполняет функций представителя президента в Кабмине. "Никогда в истории Украины народный депутат-глава комитета не выполнял таких функций представителя, потому что это нереально", – добавил он.
Сообщение Андрея Геруса в фейсбуке/ Скриншот
Отметим, что на место Геруса Зеленский назначил внештатным представителем в Кабмин Алексея Перевезенцева. Что о нем известно – читайте здесь.
Как Ляшко подрался с Герусом?
Инцидент произошел в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Ляшко назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля. Политики подрались, а участие в драке принимал еще и охранник Ляшко.
Герус утверждает, что Ляшко ожидал его в аэропорту по якобы указанию олигарха Рината Ахметова, которому не выгодно уменьшение стоимости электроэнергии и отмена схемы "Роттердам +".
Ляшко назвал Геруса российским лоббистом и убеждает, что якобы именно он устроил драку. Очевидно, Ляшко не удовлетворило то, что Верховная Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двусторонним договорам. И именно Герус был автором соответствующей поправки к закону.
Полиция уже открыла уголовное производство за угрозу насилием государственному деятелю.
Смотрите видео драки Ляшко с Герусом: