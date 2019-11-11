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      Герус сказал, связано ли его увольнение с дракой с Ляшко

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      Почему Зеленский уволил Андрея Геруса
      Почему Зеленский уволил Андрея Геруса / Фото из фейсбука Андрея Геруса

      Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабинете министров. Политик утверждает, что решение Зеленского никак не связано с недавней дракой с Олегом Ляшко.

      Андрей Герус об этом написал в фейсбуке.

      К теме: Коломойский, Ахметов и электричество: за что дрались Герус и Ляшко

      Всякие сенсационно-конспирологические версии, в частности связанные инцидентом с (пока) дважды судимым безработным гражданином О.Ля., это действительно весело,
      – так написал Герус.

      Он пояснил, что с конца августа не посетил ни одно заседание Кабмина, то есть де-факто уже более 2 месяцев не выполняет функций представителя президента в Кабмине. "Никогда в истории Украины народный депутат-глава комитета не выполнял таких функций представителя, потому что это нереально", – добавил он.

      герус фейсбук
      Сообщение Андрея Геруса в фейсбуке/ Скриншот

      Отметим, что на место Геруса Зеленский назначил внештатным представителем в Кабмин Алексея Перевезенцева. Что о нем известно – читайте здесь.

      Как Ляшко подрался с Герусом?

      Инцидент произошел в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Ляшко назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля. Политики подрались, а участие в драке принимал еще и охранник Ляшко.

      Герус утверждает, что Ляшко ожидал его в аэропорту по якобы указанию олигарха Рината Ахметова, которому не выгодно уменьшение стоимости электроэнергии и отмена схемы "Роттердам +".

      Ляшко назвал Геруса российским лоббистом и убеждает, что якобы именно он устроил драку. Очевидно, Ляшко не удовлетворило то, что Верховная Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двусторонним договорам. И именно Герус был автором соответствующей поправки к закону.

      Полиция уже открыла уголовное производство за угрозу насилием государственному деятелю.

      Смотрите видео драки Ляшко с Герусом:


       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Олег Ляшко Назначения Зеленского Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Андрей Герус – новости
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