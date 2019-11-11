Зеленский уволил Геруса и назначил на его место Перевезенцева

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабинете министров.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства 11 ноября.

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Что известно об Андрее Герусе?

Зеленский назначил Геруса представителем президента в Кабмине на следующий день после инаугурации – 22 мая. До этого Герус был членом команды Зеленского и отвечал за энергетику, жилищно-коммунальное хозяйство и антимонопольное регулирование.

Также Андрей Герус – действительный народный депутат Верховной Рады от "Слуги народа".

К слову, накануне возник большой скандал. Герус подрался с лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Радикал назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля. Сам Герус обвинил Ляшко в работе на олигарха Рината Ахметова, которому не выгодно уменьшение стоимости электроэнергии и отмены схемы "Роттердам +".

Кто заменил Геруса в должности?

На место Геруса Зеленский назначил внештатным представителем в Кабмин Алексея Перевезенцева.

Кто такой Алексей Перевезенцев?Перевезенцев занимал должность государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли, а перед этим был директором юридического департамента в министерстве.



В 2015-2016 годах был советником министра экономического развития и торговли Абромавичюса. В 2016 году продолжил работу в качестве советника министра экономического развития и торговли Степана Кубива.



В декларации Перевезенцева за 2019 год указано, что в качестве госсекретаря Минэкономики он заработал более 147 тысяч гривен. Также он имеет квартиру в Киеве и дачный дом в Новоселках Киевской области.