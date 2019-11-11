11:46
11 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИГОРЬ МАЗУР СЛУГА НАРОДА СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева
      Вєсті Кремля
      18:32, 9 ноября
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, 8 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ИГОРЬ МАЗУР СЛУГА НАРОДА СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО

      Зеленский уволил Геруса и назначил на его место Перевезенцева

      602 Читати новину українською
      Зеленский освободил Геруса и назначил на его место Перевезенцева - 24 Канал

      Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабинете министров.

      Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства 11 ноября.

      Интересно: Герус рассказал о секретах единодушного голосования "Слуги народа"

      Что известно об Андрее Герусе?

      Зеленский назначил Геруса представителем президента в Кабмине на следующий день после инаугурации – 22 мая. До этого Герус был членом команды Зеленского и отвечал за энергетику, жилищно-коммунальное хозяйство и антимонопольное регулирование.

      Также Андрей Герус – действительный народный депутат Верховной Рады от "Слуги народа".

      К слову, накануне возник большой скандал. Герус подрался с лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Радикал назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля. Сам Герус обвинил Ляшко в работе на олигарха Рината Ахметова, которому не выгодно уменьшение стоимости электроэнергии и отмены схемы "Роттердам +".

      Кто заменил Геруса в должности?

      На место Геруса Зеленский назначил внештатным представителем в Кабмин Алексея Перевезенцева.

      Кто такой Алексей Перевезенцев?Перевезенцев занимал должность государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли, а перед этим был директором юридического департамента в министерстве.

      В 2015-2016 годах был советником министра экономического развития и торговли Абромавичюса. В 2016 году продолжил работу в качестве советника министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

      В декларации Перевезенцева за 2019 год указано, что в качестве госсекретаря Минэкономики он заработал более 147 тысяч гривен. Также он имеет квартиру в Киеве и дачный дом в Новоселках Киевской области.

      blog_ava
      Как вылечить геморрой: советы врача
      сегодня
      7101
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Андрей Герус – новости Владимир Зеленский Назначения Зеленского
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Расизм на матче "Шахтер" – "Динамо": что произошло и как отреагировали клубы и Тайсон
      сегодня , 11:11 Расизм на матче "Шахтер" – "Динамо": что произошло и как отреагировали клубы и Тайсон
      Вісент Луїс 391
      Письмо из Луганска: что думают друг о друге местные и выехавшие
      сегодня , 10:01 Письмо из Луганска: что думают друг о друге местные и выехавшие
      Ольга Черненко 1430
      Путін захоплює Арктику, Заходу необхідно підготуватися до конфлікту, – The Telegraph
      сегодня , 08:40 Путін захоплює Арктику, Заходу необхідно підготуватися до конфлікту, – The Telegraph
      Світові Медіа 1935
      Главные новости 10 ноября: новый глава "Слуги народа" и решение в отношении Мазура в Польше
      сегодня , 08:01 Главные новости 10 ноября: новый глава "Слуги народа" и решение в отношении Мазура в Польше
      Ірина Вихрущ 664
      Правительство Гончарука: о первых победах и провалах молодых реформаторов
      сегодня , 07:30 Правительство Гончарука: о первых победах и провалах молодых реформаторов
      Інна Жолобович 425
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук