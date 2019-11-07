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      Секреты единогласного голосования "Слуги народа": Герус раскрыл детали

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      Андрей Герус
      Андрей Герус / facebook.com/andriy.gerus

      Нардеп от "Слуги народа" и председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в эфире 24 канала в программе "Политическая анатомия" рассказал, как заседает фракция и как голосуют "слуги народа"

      О заседании фракции "Слуга народа"

      По словам Геруса, внутренние заседания фракции проходят очень бурно, однако голосуют они преимущественно единогласно.

      Также в программе "Политанатомия": Герус о газовом контракте с Россией

      "Наши внутренние заседания фракции проходят так бурно, что я думаю, еще не родился тот тиран, который сможет нашу фракцию загнать в какой-то авторитаризм. У нас там действительно демократии очень много. Но, что важно, мы заходим в сессионный зал и в абсолютном большинстве случаев голосуем одинаково. Единичные случаи бывают, когда не набираем 226 голосов", – рассказал нардеп.

      Он отметил, что на заседания обычно выносятся какие-то важные дискуссионные или срочные законопроекты, таких может быть два или три вопроса.

      "Мы понимаем (наперед, – 24 канал), какие будут вопросы. Конечно, есть председательствующий, есть председатель фракции, есть заместители. И мы обсуждаем с людьми, которые в этом специализируются. Например – юридический вопрос неприкосновенности Дубневича. Люди встают и как юристы говорят свою позицию как нам поступать. Кто-то встает и говорит: "У нас было такое-то политическое обещание, мы его должны выполнять, если мы начнем сейчас действовать иначе, нас никто не поймет", – объяснил нардеп.

      Кто за, кто против. Потом этот вопрос мы ставим на голосование. Поднимаем руки по вопросу, чтобы мы определили позицию фракции. И далее, если абсолютное большинство фракции "за" какой-то вопрос, то мы стараемся идти в зал и уже единодушно голосовать. Дискуссии внутри фракции, но уже дальше, как организованная какая-то команда, мы идем, чтобы в зале уже принимать решение. Это очень важно,
      – отметил Герус.

      "Лично у меня на все вопросы есть свое мнение. Но если я начну на все вопросы со своим мнением, то как команда мы результата не добьемся. Поэтому важно: дискуссия до определенного момента, потом принятие решения и потом это решение надо проголосовать, его имплементировать", – подчеркнул нардеп.

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      О секретах голосования

      ► Сигналы голосовать от Разумкова

      В эфире 24 канала на вопрос, есть ли "руки Чечетова" в зале, Андрей Герус отметил, что там есть другой секрет:

      Артем Овдиенко, журналист: Говорят, что Разумков обозначает вам, как голосовать, двумя ключевыми фразами. Я понимаю, что все же это надо, но это неправильно...
      Андрей Герус: Почему?
      Артем Овдиенко: 250 человека, как их направить. Ну разве что в вайбере.

      Что такое "рука Чечетова"Во время голосований в парламенте времен Януковича Михаил Чечетов был по определению журналистов "дрессировщиком" для депутатов "Партии регионов": рукой отдавал команды в сессионном зале кнопкодавам. В зависимости от того, как она была поднята, происходило голосование депутатов от "Партии регионов".

      ► Переписки в вотсапе

      "В вайбере у нас ничего нет. Вайбер – это от северного соседа, мы ему не очень доверяем. Мы пользуемся вотсапом", – заверил Герус.

      По его словам, там у "Слуги народа" есть специальная группа, где люди дают нужную информацию, когда это нужно.

      В общем чате пишет ограниченный круг лиц, а мы все читаем. Пишет руководство фракции,
      – поделился деталями Герус.

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      Ориентирование по табло

      Нардеп отметил, что есть еще один способ единодушного голосования.

      Мы сидим впереди парламента. Голосование длится 15 секунд. Ты подождал и смотришь на табло: если оно зеленеет – и себе голосуешь,
      – рассказал Герус.

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Владимир Зеленский Андрей Герус – новости Дмитрий Разумков
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