Секрети одностайного голосування "Слуги народу": Герус розкрив деталі

Нардеп від "Слуги народу" і голова комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус в ефірі 24 каналу у програмі "Політична анатомія" розповів, як засідає фракція та як голосують "слуги народу"

Про засідання фракції "Слуга народу"

За словами Геруса, внутрішні засідання фракції відбуваються дуже бурхливо, однак голосують вони переважно одноголосно.

Також в програмі "Політанатомія": Герус про газовий контракт з Росією

"Наші внутрішні засідання фракції відбуваються так бурхливо, що я думаю, ще не народився той тиран, який зможе нашу фракцію загнатий в якийсь авторитаризм. В нас там, дійсно, демократії дуже багато. Але, що важливо, ми заходимо в сесійну залу і в абсолютній більшості випадків голосуємо однаково. Одиничні випадки бувають, коли не набираємо 226 голосів", – розповів нардеп.

Він зазначив, що на засідання зазвичай виносяться якісь важливі дискусійні або ж термінові законопроєкти, таких може бути два або три питання.

"Ми розуміємо (наперед – 24 канал), які будуть питання. Звичайно, є головуючий, є голова фракції, є заступники. І ми обговорюємо з людьми, які в цьому спеціалізуються. Наприклад – юридичне питання недоторканності Дубневича. Люди встають і так як юристи кажуть свою позицію, як нам вчиняти. Хтось встає і каже: у нас була така-то політична обіцянка, ми її маємо виконувати, якщо ми почнемо зараз діяти інакше – нас ніхто не зрозуміє", – пояснив нардеп.

Хтось за, хтось проти. Потім це питання ми ставимо на голосування. Піднімаємо руки по питанню, щоб ми визначили позицію фракції. І далі, якщо абсолютна більшість фракції "за" якесь питання, то ми стараємося йти в зал і вже одностайно голосувати. Є дискусії всередині фракції, але вже далі, як організована якась команда, ми йдемо, щоб в залі вже приймати рішення. Це дуже важливо,

– наголосив Герус.

"Особисто в мене, на всі питання є своя думка. Але якщо я почну на всі питання зі своєю думкою, то як команда ми результату ніякого не досягнемо. Тому важливо: дискусія до певного моменту, потім прийняття рішення і потім це рішення треба проголосувати, його імплементувати", – підкреслив нардеп.

Читайте також: Епопея з Дубневичем: хто захищав скандального нардепа від арешту

Про секрети голосування

► Сигнали голосувати від Разумкова

В ефірі 24 каналу на питання, чи є "руки Чечетова" в залі, Андрій Герус зазначив, що там є інший секрет:

Артем Овдієнко, журналіст: Закидають, що Разумков маякує вам, як голосувати двома ключовими фразами. Я розумію, що все ж таки це треба, але це неправильно...

Андрій Герус: Чому?

Артем Овдієнко: 250 людини, як їх скерувати. Ну хіба що у вайбері.

Що таке "рука Чечетова"Під час голосувань в парламенті за часів Януковича Михайло Чечетов був за визначенням журналістів "дресирувальником" для депутатів "Партії регіонів": рукою віддавав команди в сесійній залі кнопкодавам. Залежно від того, як вона була піднята, відбувалося голосування депутатами "Партії регіонів".

► Переписки у вотсапі

"В вайбері у нас нічого немає. Вайбер – це від північного сусіда, ми йому не дуже довіряємо. Ми користуємося вотсапом", – запевнив Герус.

За його словами, там у "Слуги народу" є спеціальна група, де люди дають потрібну інформацію, коли це потрібно.

В загальному чаті пише обмежене коло осіб, а ми всі читаємо. Пише керівництво фракції,

– поділився деталями Герус.

Читайте також: Герус розповів, чи існує війна між Коломойським та Ахметовим

► Орієнтування за таблом

Нардеп зазначив, що є ще один спосіб одностайного голосування.

Ми сидимо попереду парламенту. Голосування триває 15 секунд. Ти почекав і дивишся на табло: якщо воно зеленіє – і собі голосуєш,

– розповів Герус.