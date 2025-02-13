В Інституті вивчення війни розповіли, які зміни відбулися на фронті 12 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Дивіться також Росія хоче уникнути обміну територіями: в ISW пояснили, що на це вказує

Яка ситуація на фронті 12 лютого

Ситуація на фронті 12 лютого / Карти ISW

Російські війська 12 лютого продовжували наступальні дії поблизу Часового Яру, але не змогли просунутися. Вони атакували поблизу та в межах міста, на північний схід від Часового Яру поблизу Васюківки та Григорівки, на північ від Часового Яру в напрямку Міньківки та Майського і на південь біля Ступочок.

але не змогли просунутися. Вони атакували поблизу та в межах міста, на північний схід від Часового Яру поблизу Васюківки та Григорівки, на північ від Часового Яру в напрямку Міньківки та Майського і на південь біля Ступочок. Російські та українські сили нещодавно просунулися до Торецька. Російські війська продовжували атакувати поблизу та в межах міста, на захід від Торецька біля Щербинівки. А також на північ біля Диліївки.

Російські війська продовжували атакувати поблизу та в межах міста, на захід від Торецька біля Щербинівки. А також на північ біля Диліївки. Варто зазначити, що на геолокаційних кадрах від 12 лютого можна побачити, що нещодавно українські Сили оборони просунулися біля Торецької шахти.