В Інституті вивчення війни розповіли, які зміни відбулися на фронті 12 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.
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Яка ситуація на фронті 12 лютого
Ситуація на фронті 12 лютого / Карти ISW
- Російські війська 12 лютого продовжували наступальні дії поблизу Часового Яру, але не змогли просунутися. Вони атакували поблизу та в межах міста, на північний схід від Часового Яру поблизу Васюківки та Григорівки, на північ від Часового Яру в напрямку Міньківки та Майського і на південь біля Ступочок.
- Російські та українські сили нещодавно просунулися до Торецька. Російські війська продовжували атакувати поблизу та в межах міста, на захід від Торецька біля Щербинівки. А також на північ біля Диліївки.
- Варто зазначити, що на геолокаційних кадрах від 12 лютого можна побачити, що нещодавно українські Сили оборони просунулися біля Торецької шахти.
- Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Вони продовжували атакувати українські позиції на схід від Покровська в районі Водяного Другого, Тарасівки, Єлизаветівки та Променя, на південний схід від Покровська в районі Лисівки та на південь в районі Піщаного та Звірового. Окрім цього, на південний захід від Покровська біля Котлиного, Удачного, Молодецького, Надіївки та Успенівки.
- На геолокаційних кадрах, опублікованих 11 лютого, можна побачити, що росіянам вдалося просунутися на південний захід від Водяного Другого та в східній частині Піщаного.
- Російські війська також просунулися на Курахівському напрямку. Вони продовжили наступальні дії на північний захід від Курахового в районі Шевченка та Андріївки та на захід від Курахового в районі Дачного, Костянтинополя, Олексіївки й Багатиря.
- Геолокаційні кадри, опубліковані 12 лютого, показують, що окупанти нещодавно просунулися на південний захід від Дачного.
- Російські війська продовжували наступальні дії на Великоновосілківському напрямку. Ворог наступав на північний захід від Великої Новосілки в напрямку Бурлацького, на захід від Великої Новосілки біля Новосілки та на південний захід від Великої Новосілки біля Рівнополя.
- Армія країни-агресорки також продовжувала наступальні дії на заході Запорізької області, але не змогла просунутися. Окрім цього, 12 лютого російські війська атакували поблизу Кам’янського (на північний захід від Роботиного) та Чарівного (на північний схід від Роботиного).