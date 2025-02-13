В Институте изучения войны рассказали, какие изменения произошли на фронте 12 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
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Какова ситуация на фронте 12 февраля
- Российские войска 12 февраля продолжали наступательные действия вблизи Часового Яра, но не смогли продвинуться. Они атаковали вблизи и в пределах города, к северо-востоку от Часового Яра вблизи Васюковки и Григорьевки, к северу от Часового Яра в направлении Миньковки и Майского и на юг возле Ступочек.
- Российские и украинские силы недавно продвинулись к Торецку. Российские войска продолжали атаковать вблизи и в пределах города, к западу от Торецка возле Щербиновки. А также на север возле Дилиевки.
- Стоит отметить, что на геолокационных кадрах от 12 февраля можно увидеть, что недавно украинские Силы обороны продвинулись у Торецкой шахты.
- Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Они продолжали атаковать украинские позиции к востоку от Покровска в районе Водяного Второго, Тарасовки, Елизаветовки и Луча, на юго-восток от Покровска в районе Лисовки и на юг в районе Песчаного и Звирово. Кроме этого, на юго-запад от Покровска возле Котлиного, Удачного, Молодецкого, Надиевки и Успеновки.
- На геолокационных кадрах, опубликованных 11 февраля, можно увидеть, что россиянам удалось продвинуться на юго-запад от Водяного Второго и в восточной части Песчаного.
- Российские войска также продвинулись на Кураховском направлении. Они продолжили наступательные действия на северо-запад от Курахово в районе Шевченко и Андреевки и на запад от Курахово в районе Дачного, Константинополя, Алексеевки и Багатыря.
- Геолокационные кадры, опубликованные 12 февраля, показывают, что оккупанты недавно продвинулись на юго-запад от Дачного.
- Российские войска продолжали наступательные действия на Великоновоселковском направлении. Враг наступал на северо-запад от Великой Новоселки в направлении Бурлацкого, на запад от Великой Новоселки возле Новоселки и на юго-запад от Великой Новоселки возле Ровнополя.
- Армия страны-агрессора также продолжала наступательные действия на западе Запорожской области, но не смогла продвинуться. Кроме этого, 12 февраля российские войска атаковали вблизи Каменского (к северо-западу от Роботино) и Чаривного (к северо-востоку от Роботино).