В Институте изучения войны рассказали, какие изменения произошли на фронте 12 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Какова ситуация на фронте 12 февраля