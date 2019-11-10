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      Коломойский, Аметов и электричество: за что сражались Герус и Ляшко

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      Председатель парламентского энергетического комитета Андрей Герус решил вступить в партию "Слуга народа". А вот экс-нардепу Олегу Ляшко, который подрался с ним в аэропорту несколько дней назад, наоборот, грозит завершение политической карьеры. Против лидера радикалов по факту драки открыли уголовное производство.

      Видео, как бьются политики, долетело даже до Европы. Западные издания в поединке украинских политиков увидели войну украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова.

      Читайте также: В мире увеличилось количество миллиардеров, среди них 7 украинцев: список

      Ляшко считает, что именно Герус в сентябре пролоббировал поправку к закону, которая позволяет покупать электроэнергию в России и Беларуси. Радикал уверяет, что это создает дополнительные риски для энергетической безопасности страны.

      Ляшко и Герус подрались в аэропорту "Борисполь": смотрите видео

      Герус уверяет – российская электроэнергия создала конкуренцию компании ДТЭК Рината Ахметова. В результате чего цены снизились. А доходы олигарха, который наживался на украинцах благодаря схеме "Роттердам+", наконец, упали.

      Мы должны понимать, что существует определенный конфликт на рынке, что два олигарха между собой воюют. Ляшко обвиняли в том, что он лоббирует интересы Рината Ахметова и, соответственно, компании ДТЭК. Но в данном случае Геруса обвиняют в том, что он лоббирует интересы потребителей электроэнергии, в том числе ферросплавных заводов, которые принадлежат Игорю Коломойскому,
      – пояснил эксперт по энергетике Олег Гавриш.

      Игорь Коломойский не скрывает заинтересованности в снижении стоимости электроэнергии. Во-первых, ее цена составляет до 40% себестоимости ферросплавов. И с удешевлением электричества, прибыли ферросплавных заводов возрастут.

      Он вообще плотно входит в электроэнергетику. Он хочет стать конкурентом Ахметову, в определенном смысле его подвинул и вытеснил. Мы знаем, что в Облэнерго уже есть долги и если объединить их с генерацией, то есть с тем, что производит электроэнергию, то у него получается неплохой холдинг,
      – объяснил вторую причину Олег Гавриш.

      Звеном, которого не хватает Коломойскому, вполне может стать государственная компания "Центрэнерго". Как свидетельствуют журналистские расследования, в июле госпредприятие взяли под контроль люди, связанные с Коломойским. А на днях само предприятие олигарха "Укртатнафта" выиграла тендер на поставку мазута компании "Центрэнерго".

      Я никогда не делал вид, что ничего не происходит. У нас в энергетике полно людей и групп влияния до сих пор. Задача номер один – подготовить страну к отопительному сезону. Не самое лучшее, мягко говоря, время воевать с монополиями. Согласитесь,
      – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

      По словам премьера, правительство в сентябре столкнулось с пустыми складами угля. И подготовка к отопительному сезону была на грани срыва. Теперь же, когда углем запаслись вдоволь, Кабмин перешел к вопросу приватизации.

      Интересно! Будет ли Украина продолжать газовый контракт с Россией: ответ Геруса

      По словам экспертов, решение о закупке электроэнергии в России может быть выгодно Украине, только как временное решение. Сотрудничество со страной-агрессором создает дополнительные политические риски на мировой арене. И не гарантирует бесперебойного снабжения. А война двух украинских олигархов не значит, что они будут вкладывать деньги в электросети и повышение уровня сервиса для потребителей.

      Что известно о новом транзитном контракте между Украиной и РФ?

      Его до сих пор нет. Переговоры сторон продолжаются, но через разные условия договориться не могут. Как прошли последние – читайте здесь. В целом Украина хочет заключить договор на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.

      Новый контракт Украине нужен потому, что старый закончится 31 декабря 2019 года. Между тем, "Газпром" уже официально отказался поставлять Украине газ.

      Обратите внимание: Новый иск "Нафтогаза" против "Газпрома": что требует Украина

      Россия заявила о 2 условиях для нового контракта: Украина должна отказаться от судебных исков (речь идет о 22 млрд долларов) и восстановить закупку газа РФ. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев уже заявил, что не собирается "понять и простить" России эту сумму. Зато в Кремле все иски Украины называют "абсурдными".

       

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      Автор: Леся Выговская
      Теги: Новости Украины Ринат Ахметов Игорь Коломойский Электроэнергия Андрей Герус – новости Олег Ляшко Газовый контракт Новости политики
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