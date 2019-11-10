Коломойский, Аметов и электричество: за что сражались Герус и Ляшко

Председатель парламентского энергетического комитета Андрей Герус решил вступить в партию "Слуга народа". А вот экс-нардепу Олегу Ляшко, который подрался с ним в аэропорту несколько дней назад, наоборот, грозит завершение политической карьеры. Против лидера радикалов по факту драки открыли уголовное производство.

Видео, как бьются политики, долетело даже до Европы. Западные издания в поединке украинских политиков увидели войну украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова.

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Ляшко считает, что именно Герус в сентябре пролоббировал поправку к закону, которая позволяет покупать электроэнергию в России и Беларуси. Радикал уверяет, что это создает дополнительные риски для энергетической безопасности страны.

Ляшко и Герус подрались в аэропорту "Борисполь": смотрите видео

Герус уверяет – российская электроэнергия создала конкуренцию компании ДТЭК Рината Ахметова. В результате чего цены снизились. А доходы олигарха, который наживался на украинцах благодаря схеме "Роттердам+", наконец, упали.

Мы должны понимать, что существует определенный конфликт на рынке, что два олигарха между собой воюют. Ляшко обвиняли в том, что он лоббирует интересы Рината Ахметова и, соответственно, компании ДТЭК. Но в данном случае Геруса обвиняют в том, что он лоббирует интересы потребителей электроэнергии, в том числе ферросплавных заводов, которые принадлежат Игорю Коломойскому,

– пояснил эксперт по энергетике Олег Гавриш.

Игорь Коломойский не скрывает заинтересованности в снижении стоимости электроэнергии. Во-первых, ее цена составляет до 40% себестоимости ферросплавов. И с удешевлением электричества, прибыли ферросплавных заводов возрастут.

Он вообще плотно входит в электроэнергетику. Он хочет стать конкурентом Ахметову, в определенном смысле его подвинул и вытеснил. Мы знаем, что в Облэнерго уже есть долги и если объединить их с генерацией, то есть с тем, что производит электроэнергию, то у него получается неплохой холдинг,

– объяснил вторую причину Олег Гавриш.

Звеном, которого не хватает Коломойскому, вполне может стать государственная компания "Центрэнерго". Как свидетельствуют журналистские расследования, в июле госпредприятие взяли под контроль люди, связанные с Коломойским. А на днях само предприятие олигарха "Укртатнафта" выиграла тендер на поставку мазута компании "Центрэнерго".

Я никогда не делал вид, что ничего не происходит. У нас в энергетике полно людей и групп влияния до сих пор. Задача номер один – подготовить страну к отопительному сезону. Не самое лучшее, мягко говоря, время воевать с монополиями. Согласитесь,

– заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам премьера, правительство в сентябре столкнулось с пустыми складами угля. И подготовка к отопительному сезону была на грани срыва. Теперь же, когда углем запаслись вдоволь, Кабмин перешел к вопросу приватизации.

Интересно! Будет ли Украина продолжать газовый контракт с Россией: ответ Геруса

По словам экспертов, решение о закупке электроэнергии в России может быть выгодно Украине, только как временное решение. Сотрудничество со страной-агрессором создает дополнительные политические риски на мировой арене. И не гарантирует бесперебойного снабжения. А война двух украинских олигархов не значит, что они будут вкладывать деньги в электросети и повышение уровня сервиса для потребителей.

Что известно о новом транзитном контракте между Украиной и РФ?

Его до сих пор нет. Переговоры сторон продолжаются, но через разные условия договориться не могут. Как прошли последние – читайте здесь. В целом Украина хочет заключить договор на 10 лет, но в России предлагают только на 1 год.

Новый контракт Украине нужен потому, что старый закончится 31 декабря 2019 года. Между тем, "Газпром" уже официально отказался поставлять Украине газ.

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Россия заявила о 2 условиях для нового контракта: Украина должна отказаться от судебных исков (речь идет о 22 млрд долларов) и восстановить закупку газа РФ. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев уже заявил, что не собирается "понять и простить" России эту сумму. Зато в Кремле все иски Украины называют "абсурдными".