Правительство отдаст Центрэнерго в частные руки

На Киевском Международном Экономическом Форуме премьер-министр Алексей Гончарук завил, что ПАО Центрэнерго находится в топ-приоритете Кабмина по "большой" приватизации. Интересно, что Центрэнерго – это государственная компания, на которой всегда зарабатывали олигархи. А журналистские расследования свидетельствуют, что сейчас она находится под влиянием Игоря Коломойского.

► Планы правительства относительно "Центрэнерго"

Он отметил, что "Центрэнерго" должна быть приватизирована внешним, настоящим игроком.

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Он подчеркнул, что сейчас Фонд государственного имущества готовит компанию к приватизации.

Правительство будет делать все, чтобы сюда пришел какой-то сильный игрок. Там (в Фонде госимущества – 24 канал) сейчас менеджер, который не зависит ни от какого олигарха,

– сказал Гончарук.

Речь идет о главе Фонда государственного имущества Дмитрие Сенниченко, который ранее прогнозировал продажу "Центрэнерго" в 2021 году. К слову, в Офисе Президента уже сообщали, что приватизация государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго" (78,289% акций) возможна в течение нескольких лет. Однако, как тогда заявили в ОП, "Центрэнерго" длительное время находится в стадии банкротства, поэтому приватизировать компанию достаточно сложно.

► Что известно о "Центрэнерго"

Публичное акционерное общество "Центрэнерго" является одним из крупнейших современных предприятий электроэнергетической отрасли и единственной в Украине государственной энергогенерирующей компанией. "Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. По итогам деятельности в 2018 году "Центрэнерго" сократило чистую прибыль в 3,8 раза (на 1 миллиард 391 миллион 936 гривен) по сравнению с 2017 годом – до 499 миллионов 127 гривен.

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