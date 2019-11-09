Уряд віддасть Центренерго у приватні руки

На Київському Міжнародному Економічному Форумі прем'єр-міністр Олексій Гончарук завив, що ПАТ Центренерго перебуває у топ-пріоритеті Кабміну щодо "великої" приватизації. Цікаво, що Центренерго – це державна компанія, на якій завжди заробляли олігархи. А журналістські розслідування свідчать, що зараз вона перебуває під впливом Ігоря Коломойського.

► Плани уряду щодо "Центренерго"

Він наголосив, що "Центренерго" повинна бути приватизована зовнішнім, справжнім гравцем.

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Він підкреслив, що наразі Фонд державного майна готує компанію до приватизації.

Уряд буде робити все, щоб сюди прийшов якийсь сильний гравець. Там (у Фонді держмайна – 24 канал) зараз менеджер, який не залежить ні від якого олігарха,

– сказав Гончарук.

Йдеться про главу Фонду державного майна Дмитра Сенниченка, який раніше прогнозував продаж "Центренерго" у 2021 році. До слова, в Офісі Президента вже повідомляли, що приватизація державного пакета акцій ПАТ "Центренерго" (78,289% акцій) можлива протягом декількох років. Однак, як тоді заявили в ОП, "Центренерго" тривалий час перебуває у стадії банкрутства, тому приватизувати компанію досить складно.

► Що відомо про "Центренерго"

Публічне акціонерне товариство "Центренерго" є одним із найбільших сучасних підприємств електроенергетичної галузі і єдиною в Україні державною енергогенеруючою компанією. "Центренерго" експлуатує 23 блоки на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7690 МВт. За підсумками діяльності у 2018 році "Центренерго" скоротило чистий прибуток у 3,8 раза (на 1 мільярд 391 мільйон 936 гривень) у порівнянні з 2017 роком – до 499 мільйонів 127 ​​гривень.

Дивіться повне відео виступу Гончарука на Київському Міжнародному Економічному Форумі