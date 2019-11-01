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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Проблеми з виробниками електроенергії: нардепи хочуть почути звіт голови АМКУ

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      Юрій Терентьєв, голова АМКУ
      Юрій Терентьєв, голова АМКУ / pravo.ua

      Верховна Рада викликала для звіту Юрія Терентьєва – голову АМКУ (Антимонопольного комітету України). 328 депутатів 1 листопада проголосували за постанову 2306, якою зобов'язують високопосадовця прийти до парламенту 14 листопада.

      У постанові депутати вказали, що бажають вислухати звіт Юрія Терентьєва щодо виконання ним повноважень голови АМКУ. Мовиться про дотримання законодавства у сфері захисту економічної конкуренції. Пряму трансляцію засідання українського парламенту здійснював телеканал "Рада".

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      За результатами звітування нардепи планують дати оцінку роботі Терентьєва на посаді.

      Зауважимо, що в пояснювальній записці до проєкту постанови містилося посилання на статтю 9 закону про АМКУ: мовляв, голова Антимонопольного комітету на вимогу Верховної Ради повинен відзвітувати – причому не рідше, аніж один раз на рік. І саме зараз така необхідність виникла.

      Наразі в Україні, зокрема на ринку електроенергії, склалася ситуація, коли обсяг виробництва електрики п'ятьма найбільшими учасниками ринку становить близько 90% загального обсягу виробництва. А це свідчить про високий рівень концентрації ринку електричної енергії,
      – мовиться у пояснювальній записці.

      Під 5 найбільшими учасниками ринку мають на увазі:

      1. ДП "НАЕК "Енергоатом".
      2. Генерувальні компанії Групи "ДТЕК".
      3. ПАТ "Центренерго".
      4. ПАТ "Донбасенерго".
      5. ПрАТ "Укргідроенерго". 

      Що таке АМКУ і чим він займається? АМКУ (Антимонопольний комітет України) – це державний орган зі спеціальним статусом, що має забезпечувати державний захист конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.

      Простіше кажучи, він має стежити за дотриманням законодавства про конкуренцію, контролювати дозволи, які можуть спричинити конфлікти на ринках, та загалом сприяти розвитку здорової конкуренції в бізнесі країни.

      blog_ava
      Хліб із медом – як українська харчова промисловість тримає конкуренцію та завойовує світ
      сьогодні
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики АМКУ Бізнес Електроенергія
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