Проблеми з виробниками електроенергії: нардепи хочуть почути звіт голови АМКУ

Верховна Рада викликала для звіту Юрія Терентьєва – голову АМКУ (Антимонопольного комітету України). 328 депутатів 1 листопада проголосували за постанову 2306, якою зобов'язують високопосадовця прийти до парламенту 14 листопада.

У постанові депутати вказали, що бажають вислухати звіт Юрія Терентьєва щодо виконання ним повноважень голови АМКУ. Мовиться про дотримання законодавства у сфері захисту економічної конкуренції. Пряму трансляцію засідання українського парламенту здійснював телеканал "Рада".

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За результатами звітування нардепи планують дати оцінку роботі Терентьєва на посаді.

Зауважимо, що в пояснювальній записці до проєкту постанови містилося посилання на статтю 9 закону про АМКУ: мовляв, голова Антимонопольного комітету на вимогу Верховної Ради повинен відзвітувати – причому не рідше, аніж один раз на рік. І саме зараз така необхідність виникла.

Наразі в Україні, зокрема на ринку електроенергії, склалася ситуація, коли обсяг виробництва електрики п'ятьма найбільшими учасниками ринку становить близько 90% загального обсягу виробництва. А це свідчить про високий рівень концентрації ринку електричної енергії,

– мовиться у пояснювальній записці.

Під 5 найбільшими учасниками ринку мають на увазі:

ДП "НАЕК "Енергоатом". Генерувальні компанії Групи "ДТЕК". ПАТ "Центренерго". ПАТ "Донбасенерго". ПрАТ "Укргідроенерго".

Що таке АМКУ і чим він займається? АМКУ (Антимонопольний комітет України) – це державний орган зі спеціальним статусом, що має забезпечувати державний захист конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.



Простіше кажучи, він має стежити за дотриманням законодавства про конкуренцію, контролювати дозволи, які можуть спричинити конфлікти на ринках, та загалом сприяти розвитку здорової конкуренції в бізнесі країни.