Компанію Ахметова оштрафували на 53 мільйони гривень: деталі

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Корум України" на 53 мільйони гривень і АТ НПК "Гірські машини" на 3,3 мільйони гривень. Комітет побачив змову двох компаній під час проведення тендера.

Голова АМКУ Юрій Терентьєв повідомив, що кінцевим бенефіціаром ТОВ "Корум Україна" є український мільярдер Рінат Ахметов.

До теми: Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію

Він розповів, що АМКУ встановив порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вчинені ТОВ "Корум Україна" і АТ "НВК "Гірничі Машини" під час участі в трьох процедурах публічних закупівель, що проводило держпідприємство "Львіввугілля".

За інформацією комітету, торги відбувалися через систему Prozorro. Замовник мав отримати врубові машини для добування вугілля і елеватори та конвеєри – загалом на 330 млн грн.

Справжньої конкуренції на торгах не могло бути, оскільки "Корум Україна" та "Гірничі Машини" узгодили свою поведінку, тобто, змовилися,

– повідомив голова АМКУ.

Важливо: Як Ахметов монополізував цілу галузь: хто відповідальний за токсичну задуху в місті Кам’янське

Що відомо про монополізм Ахметова?Власниками найбільших приватних монополій в Україні є олігархи. І саме вони збирають "олігархічну ренту" з мешканців України. Власником компанії ДТЕК, яка отримує близько 60% грошей з кожної платіжки за електроенергію, є найбагатший українець Рінат Ахметов.



Відзначимо, що зараз компанії Ахметова загрожує величезний штраф. Групи компаній АТ "ДТЕК Західенерго" на Бурштинському "енергоострові" штучно створювали дефіцит електроенергії на ринку, щоб мати можливість завищувати ціни. За такі зловживання монопольним становищем їм загрожує штраф у мільярди гривень.



4 жовтня 2019 року Антимонопольний комітет України відкрив справу за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції та зловживанням монопольним становищем АТ "ДТЕК Західенерго" на ринку електричної енергії у межах торгівельної зони Бурштинського "енергоострову", оскільки компанія виробляє близько 90% від загального обсягу електроенергії у цій зоні.