Як Ахметов монополізував цілу галузь: хто відповідальний за токсичну задуху в місті Кам’янське
Рінат Ахметов досі найбагатша людина України. Масштабну бізнес-імперію він збудував перш за все за рахунок приватизації, скуповуючи подекуди за безцінь державні заводи та підприємства. Гірничо-металургійний комплекс, енергетичні й страхові компанії, банк, медіа, транспортний бізнес, сільське господарство, елітна нерухомість – це загальний, але далеко не повний перелік нинішніх активів олігарха.
Примітно, що Рінат Ахметов декларує цілковиту відкритість, утім, подекуди вона доволі примарна. Якщо актив дістається олігарху за сумнівних обставин, то до моменту його "легалізації" Ахметова у бенефіціарах не побачити.
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Саме цю схему мільярдер наразі "удосконалює", поглинаючи металургійну та коксохімічну промисловості України й розширюючись у США. Це встановило розслідування Надії Бурдєй, проведене для ГО "Центр протидії корупції" та програми "Схеми".
Кам’янське – невелике індустріальне містечко в Дніпропетровській області з населенням трохи більше ніж 230 тисяч мешканців. Там ховаються промислові "гіганти": металургійні, коксохімічні, азотні, цементні заводи. Саме вони, а точніше їхні викиди, вивели Кам’янське у п'ятірку українських міст із найбільш забрудненим повітрям.
Завод в Кам'янському
Депутат Кам’янської міської ради Андрій Іванченко з даху показав знімальній групі підприємства, через які у повітрі утворюються хмари з пилу та диму.
"Це графіт. Там організований іде зараз викид, можливо навіть понаднормовий. Оскільки ми бачимо, що шлейф іде над містом, простягається на кілька кілометрів", – пояснив Андрій Іванченко.
Пилюка в Кам'янському
Ці хмари накривають місто. Пил поступово осідає на будинки, магазини та людей, які безтурботно поспішають на роботу. Окремо Іванченко звертав увагу на Дніпровський металургійний комбінат. Це одне з найбільших металургійних підприємств повного циклу в Україні.
Завод спеціалізується на виробництві чавуну, сталі та прокату. Тільки в липні цього року на заводі виробили 220 тисяч тонн металу. Такими об’єктами Україна могла би пишатися, адже, окрім робочих місць, цей завод забезпечує експорт металу й, відповідно, притік валюти в Україну. Але є одна суттєва проблема: завод не дотримується вимог екологічної безпеки.
Мешканці Кам’янського регулярно викладають у соцмережах відео, як рудий туман підіймається над комбінатом і розповзається містом.
За викидами меткомбінату журналісти спостерігали і з даху готелю, в якому зупинилася знімальна група. Вікна в номері замкнені на ключ, проте, якщо їх відчинити, то можна побачити графіт.
Пилюка на вікнах
"Графіт з нашого металургійного комбінату. Тому вікна і замкнені, бо це не зовсім безпечно відчиняти вікна в цій санітарній зоні, в якій ми зараз з вами знаходимось", – пояснює депутат Кам’янської міськради Андрій Іванченко.
Згадана санітарно-захисна зона простягається на кілька кілометрів довкола меткомбінату. Відповідно до закону, проживати у цій зоні суворо заборонено. Утім, саме в її межах розташований готель, в якому розмістилися журналісти. І не тільки він.
Санітарно-захисна зона
"У цій санітарній зоні у нас знаходиться готель, музей історії міста, дві школи і декілька багатоповерхових будинків і декілька вулиць одноповерхових маленьких будинків. Всі ці люди живуть в санітарній зоні", – перераховує Іванченко.
Хто контролює підприємство
Формально, завод належить корпорації "Індустріальна спілка Донбасу", акціями якої володіють російські інвестори в особі державного "Внєшекономбанку" та народний депутат Сергій Тарута. У нинішньому парламенті – член фракції "Батьківщина". Хоч і досі він офіційно співвласник, депутат переконує, що вже не управляє заводом.
Сергій Тарута
"Схеми" звернулись за коментарем щодо того, хто ж зараз управляє виробничими потужностями комбінату, до адміністрації "Дніпровського меткомбінату". Однак на момент публікації там не надали відповіді на це питання.
Основні промислові потужності на території комбінату – величезні доменні печі, які задимлюють Кам’янське шкідливими викидами. Землю під об’єктом орендує компанія Тарути та його російські партнери, адмінкорпуси також належать їм, а от виробничі потужності комбінат у 2018 році продав сусідньому підприємству – Дніпровському коксохімічному заводу. За 400 мільйонів гривень.
Причетність Ахметова
Для виробництва металів Дніпровському комбінату необхідне спеціальне паливо – кокс. Це продукт переробки кам’яного вугілля. Не буде коксу – не буде сталі, чавуну і прокату. Тож кокс – це такий собі ключ до металургійної галузі України. Загалом в Україні дванадцять коксохімічних заводів, чотири з яких розташовані на окупованій території.
На підконтрольній території залишилось лише вісім коксохімів, п’ять із яких прямо чи опосередковано контролює Рінат Ахметов і його бізнес-партнер по "Метінвесту", народний депутат від "Опозиційного блоку" – Вадим Новинський. Депутат підтвердив володіння часткою холдингу журналістам: "Я є співвласником компанії "Метінвест".
Холдинг Ахметова поглинув 5 із 8 українських коксохімів – "Схеми" змогли підтвердити це, проаналізувавши структуру власності компаній.
Кому належать компанії
Три заводи були у власності Ахметова та Новинського ще до окупації Донбасу – Авдіївський коксохохімічний, "Запоріжкокс" та потужності на "Азовсталі". Ще над двома заводами вони отримали контроль вже після Революції гідності.
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Дніпровський коксохім, як і меткомбінат по сусідству, із яким він розташований у Кам’янському, найбільше димить під час заходу сонця та вночі. Увечері місто накриває шлейф шкідливого диму. Наприкінці 2018 року екологічна інспекція виявила порушення і на цьому заводі. І склала припис із переліком цих порушень і вимогою усунути їх.
Хто разом з потужностями меткомбінату та сировиною коксохіму отримав під свій контроль виробництво повного металургійного циклу – дивіться у програмі.