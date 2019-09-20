Як Ахметов монополізував цілу галузь: хто відповідальний за токсичну задуху в місті Кам’янське

Рінат Ахметов досі найбагатша людина України. Масштабну бізнес-імперію він збудував перш за все за рахунок приватизації, скуповуючи подекуди за безцінь державні заводи та підприємства. Гірничо-металургійний комплекс, енергетичні й страхові компанії, банк, медіа, транспортний бізнес, сільське господарство, елітна нерухомість – це загальний, але далеко не повний перелік нинішніх активів олігарха.

Примітно, що Рінат Ахметов декларує цілковиту відкритість, утім, подекуди вона доволі примарна. Якщо актив дістається олігарху за сумнівних обставин​, то до моменту його "легалізації" Ахметова у бенефіціарах не побачити.

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Саме цю схему мільярдер наразі "удосконалює", поглинаючи металургійну та коксохімічну промисловості України й розширюючись у США. Це встановило розслідування Надії Бурдєй, проведене для ГО "Центр протидії корупції" та програми "Схеми".

Кам’янське – невелике індустріальне містечко в Дніпропетровській області з населенням трохи більше ніж 230 тисяч мешканців. Там ховаються промислові "гіганти": металургійні, коксохімічні, азотні, цементні заводи. Саме вони, а точніше їхні викиди, вивели Кам’янське у п'ятірку українських міст із найбільш забрудненим повітрям.



Завод в Кам'янському

Депутат Кам’янської міської ради Андрій Іванченко з даху показав знімальній групі підприємства, через які у повітрі утворюються хмари з пилу та диму.

"Це графіт. Там організований іде зараз викид, можливо навіть понаднормовий. Оскільки ми бачимо, що шлейф іде над містом, простягається на кілька кілометрів", – пояснив Андрій Іванченко.



Пилюка в Кам'янському

Ці хмари накривають місто. Пил поступово осідає на будинки, магазини та людей, які безтурботно поспішають на роботу. Окремо Іванченко звертав увагу на Дніпровський металургійний комбінат. Це одне з найбільших металургійних підприємств повного циклу в Україні.

Завод спеціалізується на виробництві чавуну, сталі та прокату. Тільки в липні цього року на заводі виробили 220 тисяч тонн металу. Такими об’єктами Україна могла би пишатися, адже, окрім робочих місць, цей завод забезпечує експорт металу й, відповідно, притік валюти в Україну. Але є одна суттєва проблема: завод не дотримується вимог екологічної безпеки.

Мешканці Кам’янського регулярно викладають у соцмережах відео, як рудий туман підіймається над комбінатом і розповзається містом.

За викидами меткомбінату журналісти спостерігали і з даху готелю, в якому зупинилася знімальна група. Вікна в номері замкнені на ключ, проте, якщо їх відчинити, то можна побачити графіт.



Пилюка на вікнах

"Графіт з нашого металургійного комбінату. Тому вікна і замкнені, бо це не зовсім безпечно відчиняти вікна в цій санітарній зоні, в якій ми зараз з вами знаходимось", – пояснює депутат Кам’янської міськради Андрій Іванченко.

Згадана санітарно-захисна зона простягається на кілька кілометрів довкола меткомбінату. Відповідно до закону, проживати у цій зоні суворо заборонено. Утім, саме в її межах розташований готель, в якому розмістилися журналісти. І не тільки він.



Санітарно-захисна зона

"У цій санітарній зоні у нас знаходиться готель, музей історії міста, дві школи і декілька багатоповерхових будинків і декілька вулиць одноповерхових маленьких будинків. Всі ці люди живуть в санітарній зоні", – перераховує Іванченко.

Хто контролює підприємство

Формально, завод належить корпорації "Індустріальна спілка Донбасу", акціями якої володіють російські інвестори в особі державного "Внєшекономбанку" та народний депутат Сергій Тарута. У нинішньому парламенті – член фракції "Батьківщина". Хоч і досі він офіційно співвласник, депутат переконує, що вже не управляє заводом.



Сергій Тарута

"Схеми" звернулись за коментарем щодо того, хто ж зараз управляє виробничими потужностями комбінату, до адміністрації "Дніпровського меткомбінату". Однак на момент публікації там не надали відповіді на це питання.

Основні промислові потужності на території комбінату – величезні доменні печі, які задимлюють Кам’янське шкідливими викидами. Землю під об’єктом орендує компанія Тарути та його російські партнери, адмінкорпуси також належать їм, а от виробничі потужності комбінат у 2018 році продав сусідньому підприємству – Дніпровському коксохімічному заводу. За 400 мільйонів гривень.

Причетність Ахметова

Для виробництва металів Дніпровському комбінату необхідне спеціальне паливо – кокс. Це продукт переробки кам’яного вугілля. Не буде коксу – не буде сталі, чавуну і прокату. Тож кокс – це такий собі ключ до металургійної галузі України. Загалом в Україні дванадцять коксохімічних заводів, чотири з яких розташовані на окупованій території.

На підконтрольній території залишилось лише вісім коксохімів, п’ять із яких прямо чи опосередковано контролює Рінат Ахметов і його бізнес-партнер по "Метінвесту", народний депутат від "Опозиційного блоку" – Вадим Новинський. Депутат підтвердив володіння часткою холдингу журналістам: "Я є співвласником компанії "Метінвест".

Холдинг Ахметова поглинув 5 із 8 українських коксохімів – "Схеми" змогли підтвердити це, проаналізувавши структуру власності компаній.



Кому належать компанії

Три заводи були у власності Ахметова та Новинського ще до окупації Донбасу – Авдіївський коксохохімічний, "Запоріжкокс" та потужності на "Азовсталі". Ще над двома заводами вони отримали контроль вже після Революції гідності.

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Дніпровський коксохім, як і меткомбінат по сусідству, із яким він розташований у Кам’янському, найбільше димить під час заходу сонця та вночі. Увечері місто накриває шлейф шкідливого диму. Наприкінці 2018 року екологічна інспекція виявила порушення і на цьому заводі. І склала припис із переліком цих порушень і вимогою усунути їх.

Хто разом з потужностями меткомбінату та сировиною коксохіму отримав під свій контроль виробництво повного металургійного циклу – дивіться у програмі.