Как Ахметов монополизировал всю отрасль: кто ответственен за токсическое удушье в Каменском

Ринат Ахметов до сих пор самый богатый человек Украины. Масштабную бизнес-империю он построил прежде всего за счет приватизации, скупая где-то за бесценок государственные заводы и предприятия. Горно-металлургический комплекс, энергетические и страховые компании, банк, медиа, транспортный бизнес, сельское хозяйство, элитная недвижимость – это общий, но далеко не полный перечень активов олигарха.

Примечательно, что Ринат Ахметов декларирует полную открытость, впрочем, иногда она довольно призрачна. Если актив достается олигарху при сомнительных обстоятельствах, то к моменту его "легализации" Ахметова в бенефициарах не увидеть.

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Именно эту схему миллиардер сейчас "совершенствует", поглощая металлургическую и коксохимическую промышленность Украины и расширяясь в США. Это установило расследование Надежды Бурдей, проведенное для ОО "Центр противодействия коррупции" и программы "Схемы".

Каменское – небольшой индустриальный городок в Днепропетровской области с населением чуть более 230 тысяч жителей. Там прячутся промышленные "гиганты": металлургические, коксохимические, азотные, цементные заводы. Именно они, а точнее их выбросы, вывели Каменское в пятерку украинских городов с наиболее загрязненным воздухом.



Завод в Каменском

Депутат Каменского городского совета Андрей Иванченко с крыши показал съемочной группе предприятия, из-за которых в воздухе образуются облака из пыли и дыма.

"Это графит. Там организованный идет сейчас выброс, возможно даже сверхурочный. Поскольку мы видим, что шлейф идет над городом, простирается на несколько километров", – пояснил Андрей Иванченко.



Пыль в Каменском

Эти облака накрывают город. Пыль постепенно оседает на дома, магазины и людей, которые беззаботно спешат на работу. Отдельно Иванченко обращал внимание на Днепровский металлургический комбинат. Это одно из крупнейших металлургических предприятий полного цикла в Украине.

Завод специализируется на производстве чугуна, стали и проката. Только в июле этого года на заводе произвели 220 тысяч тонн металла. Такими объектами Украина могла бы гордиться, ведь, кроме рабочих мест, завод обеспечивает экспорт металла и, соответственно, приток валюты в Украину. Но есть одна существенная проблема: завод не соблюдает требований экологической безопасности.

Жители Каменского регулярно выкладывают в соцсетях видео, как рыжий туман поднимается над комбинатом и расползается по городу.

По выбросам меткомбината журналисты наблюдали и с крыши отеля, в котором остановилась съемочная группа. Окна в номере заперты на ключ, однако, если их открыть, то можно увидеть графит.



Пыль на окнах

"Графит с нашего металлургического комбината. Поэтому окна и заперты, потому что это не совсем безопасно открывать окна в этой санитарной зоне, в которой мы сейчас с вами находимся", – объясняет депутат Каменского горсовета Андрей Иванченко.

Упомянутая санитарно-защитная зона простирается на несколько километров вокруг меткомбината. Согласно закону, проживать в этой зоне строго запрещено. Впрочем, именно в ее пределах расположен отель, в котором разместились журналисты. И не только он.



Санитарно-защитная зона

"В этой санитарной зоне у нас находится отель, музей истории города, две школы и несколько многоэтажных домов и несколько улиц одноэтажных маленьких домов. Все эти люди живут в санитарной зоне", – перечисляет Иванченко.

Кто контролирует предприятие

Формально, завод принадлежит корпорации "Индустриальный союз Донбасса", акциями которой владеют российские инвесторы в лице государственного "Внешэкономбанка" и народный депутат Сергей Тарута. В нынешнем парламенте – член фракции "Батькивщина". Хотя до сих пор он официально совладелец, депутат утверждает, что уже не управляет заводом.



Сергей Тарута

"Схемы" обратились за комментарием относительно того, кто же сейчас управляет производственными мощностями комбината, в администрацию "Днепровского меткомбината". Однако на момент публикации там не предоставили ответа на этот вопрос.

Основные промышленные мощности на территории комбината – огромные доменные печи, которые задымляют Каменское вредными выбросами. Землю под объектом арендует компания Таруты и его российские партнеры, админкорпусы также принадлежат им, а вот производственные мощности комбинат в 2018 году продал соседнему предприятию – Днепровском коксохимическому заводу. За 400 миллионов гривен.

Причастность Ахметова

Для производства металлов Днепровскому комбинату необходимо специальное топливо – кокс. Это продукт переработки каменного угля. Не будет кокса – не будет стали, чугуна и проката. Поэтому кокс – это некий ключ к металлургической отрасли Украины. Всего в Украине двенадцать коксохимических заводов, четыре из которых расположены на оккупированной территории.

На подконтрольной территории осталось только восемь коксохимов, пять из которых прямо или косвенно контролирует Ринат Ахметов и его бизнес-партнер по "Метинвесту", народный депутат от "Оппозиционного блока" – Вадим Новинский. Депутат подтвердил владение долей холдинга журналистам: "Я совладельцем компании "Метинвест".

Холдинг Ахметова поглотил 5 из 8 украинских коксохимов – "Схемы" смогли подтвердить это, проанализировав структуру собственности компаний.



Кому принадлежат компании

Три завода были в собственности Ахметова и Новинского еще до оккупации Донбасса – Авдеевский коксохимический, "Запорожкокс" и мощности на "Азовстали". Еще над двумя заводами они получили контроль уже после Революции достоинства.

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Днепровский коксохим, как и меткомбинат по соседству, с которым он расположен в Каменском, больше дымит во время заката и ночью. Вечером город накрывает шлейф вредного дыма. В конце 2018 года экологическая инспекция выявила нарушения и на этом заводе. И составила предписание с перечнем этих нарушений и требованием устранить их.

Кто вместе с мощностями меткомбината и сырьем коксохима получил под свой контроль производство полного металлургического цикла – смотрите в программе.