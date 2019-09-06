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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      Телеканал новостей 24 Программы Схемы
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Как соратник Медведчука Тарас Козак причастен к бизнесу в РФ: резонансное расследование

      Схемы 46 Читати новину українською

      То, что у кума Путина Виктора Медведчука есть нефтегазовый бизнес в России, журналисты "Схемы" рассказали еще в 2018 году. Оказалось, что его соратник Тарас Козак также связан с российской фирмой, которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийском автономном округе РФ, хоть и не напрямую.

      О российском бизнесе семьи Медведчука-Марченко

      В сентябре 2018 года "Схемы" рассказали, как жена Виктора Медведчука вошла в российский нефтегазовый бизнес.

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      Пока сама Оксана Марченко участвовала в танцевальном шоу, ее компания осваивала одно из трех крупнейших месторождений, которые в то время оставались неосвоенными в России – Гавриковское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе.

      Оксана Марченко та Віктор Медведчук
      Оксана Марченко и Виктор Медведчук

      Тогда журналисты обнаружили, что семья Медведчука-Марченко получила это месторождение на особых условиях – требования на госконкурсе в РФ были выписаны именно под их компанию. Уже после выхода расследования "Схем" Виктор Медведчук подтвердил, что действительно имеет финансовые интересы в РФ.

      Почему я не могу владеть бизнесом? Потому что мои "любимые" американцы в марте 2014 года ввели в отношении меня санкции. С этим связаны особенности бизнеса, который принадлежит сегодня семье,
      – отметил он.

      По наблюдениям "Схем", этот нефтяной бизнес в России неуклонно развивается. В Ханты-Мансийском округе "НЗНП Трейд" бурит новые скважины, подключает коммуникации и расширяет инфраструктуру.

      Так росте інфраструктура навколо Гавриківського нафтогазового родовища у Ханти-Мансійському окрузі в Росії, яке освоює...

      Опубліковано Схеми: корупція в деталях - RFERL  Четвер, 11 липня 2019 р.

      Долей в 25% в фирме "НЗНП Трейд" владеет Наталья Лавренюк, которая имеет российский и украинский паспорта. Ее доля в миллионном нефтяном бизнесе в России выросла синхронно с долей Оксаны Марченко.

      В российском реестре она больше не фигурирует ни в одной другой компании. И о Натальи Лавренюк в открытых источниках минимум информации.

      Что известно о Натальи Лавренюк

      Сразу установить данные Натальи Лавренюк – возраст, гражданство, семейный статус – не так и просто, ведь она совсем не публичный человек. "Схемам" удалось ее найти только через проверку различных реестров Украины и России, и с помощью источника, который имеет доступ к базе АС "Российский паспорт".


      В марте 2015 года Лавренюк получила паспорт гражданки Российской Федерации

      Оказалось, что Наталья Лавренюк родилась в 1975 году в Украинской ССР. Она зарегистрирована в многоэтажке в городе Калуга. В марте 2015 года Лавренюк получила паспорт гражданки РФ, в справке есть и ее заявление на получение этого документа.

      В ней указано, что она расторгла брак в 2008 году. А еще, что она уроженка города Львова. Система предоставила и два фото этой женщины. Проверка на официальном сайте налоговой службы РФ подтвердила: человек с такими данными действительно имеет паспорт гражданки России.

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      В Украине зарегистрировано более чем два десятка человек с идентичными фамилией, именем и отчеством – "Лавренюк Наталья Николаевна". Но среди них – только одна с такими датой и местом рождения. Наталья Лавренюк работала во Львовской политехнике и Львовском аграрном университете.

      Она же является владелицей частного предприятия "Лилия", которое, по данным источников "Схем" в налоговой, не приносит ей доходов. Да и вообще с 2004 года ее официальные доходы составили почти 5 миллионов гривен. Это суммарно за последние 14 лет.


      За последние 14 лет официальные доходы Лавренюк составили почти 5 миллионов гривен

      При этом, согласно украинскому реестру прав на недвижимое имущество, Наталья Лавренюк точно не бедствует.

      Какой недвижимостью Лавренюк владеет в Украине

      Согласно реестру, в доме №22 на улице Князя Романа во Львове российская бизнес-партнерша семьи Медведчука имеет 381 квадратный метр нежилых помещений и 10 квартир.

      Правда, это не совсем квартиры, ведь весь дом – часть отеля "Швейцарский". Он объединяет два здания – Князя Романа, 22 и 20, где расположен вход и рецепция. 1244 квадратные метры гостиничного комплекса дома номер 20 также принадлежат Наталье Лавренюк.

      Нерухомість Лавренюк
      1244 квадратных метров гостиничного комплекса дома №20 также принадлежат Лавренюк

      В Киеве женщина также имеет жилую площадь, но более скромную. В доме на проспекте Лобановского в 2016 году Наталья Лавренюк стала владелицей квартиры на 96 квадратных метров.

      А в 2018 году она купила однокомнатную квартиру в новостройке на Оболони за более чем миллион гривен.

      Нерухомість Лавренюк
      Лавренюк владеет также недвижимостью в столице

      Кроме 12 квартир в Украине, согласно реестра вещных прав, Наталья Лавренюк владеет и десятью земельными участками. Две из них – в селе Осещина Вышгородского района Киевской области на берегу Днепра, где в Лавренюк 0,35 гектара земли.

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      А в селе Тарасовка под Киевом у Натальи Лавренюк еще восемь земельных участков – практически в лесу. Шесть из них женщина купила в 2018 году.

      Согласно копий договоров купли-продажи, они обошлись ей в немного больше, чем миллион 140 тысяч гривен. Наибольшую участок Лавренюк получила в 2010 году – в подарок.

      Территория этих восьми участков ограждена сплошным забором, на ней уже есть здание, похожее на гараж, а среди сосен работники завершают возводить дом.

      Нерухомість Лавренюк
      Территория участков огорожена забором, а за ней завершают возводить дом

      Поэтому в целом "Схемы" нашли у Натальи Лавренюк 12 квартир, 10 земельных участков, почти возведенный дом в лесу, паспорт гражданки Украины, паспорт гражданки России и совместный бизнес в РФ с семьей Виктора Медведчука.

      О связи с Тарасом Козаком

      "Схемы" нашли профиль Натальи Лавренюк в сети Instagram. Она не публикует там личные фото, а на ее аватарке – фото песика. Но ее можно найти на фото друзей из разных мероприятий.

      Журналисты "Схем" проанализировали десятки архивных видеозаписей из аэропорта "Киев". В частности те, которые касаются перелетов Виктора Медведчука.

      И увидели ее в сентябре 2018 года в компании бизнесмена Нисана Моисеева: они вышли из самолета, который приземлился в аэропорту. Именно им пользуется депутат и соратник Медведчука Тарас Козак.


      В сентябре 2018 года Лавренюк в компании бизнесмена Нисана Моисеева вышла из самолета

      Она общалась с бизнесменом Моисеевым до тех пор, пока из терминала не вышел сам Тарас Козак-тот, который скупил три украинских телеканала. Следовательно Лавренюк и Казак вместе сели в одно авто и покинули территорию аэропорта.

      Тарас Козак
      Впоследствии из терминала аэропорта вышел и сам Тарас Козак

      "Схемы" проанализировали данные перелетов Натальи Лавренюк и Тараса Козака, начиная с 2005 года. Как оказалось, Лавренюк – постоянная спутница Тараса Козака. Почти все путешествия Наталья Лавренюк провела вместе с ним: путешествия в России и Европы.


      "Схемы" проанализировали совместные путешествия Лавренюк и Козака

      Впрочем, совместных фото Натальи Лавренюк и Тараса Козака журналистам найти в сети не удалось. А ее профиль в Instagram имеет лишь одно видео, на котором она вместе с маленькой девочкой год назад поощряла жену Виктора Медведчука Оксану Марченко участвовать в танцевальном шоу.

      В комментариях к этому сообщению сама Оксана Марченко отвечает: "Спасибо большое, мои дорогие". Похоже на то, что она знает и Наталью, и ребенка. Таким образом у журналистов появилась догадка: что, а точнее, кто, кроме постоянных совместных путешествий, может сочетать Казака и Лавренюк.


      Комментарии под единственной заметкой Лавренюк в Instagram

      Журналисты обратились за комментарием непосредственно к Натальи Лавренюк, но она оставила вопрос в мессенджере без ответа, а ее телефон был выключен.

      Зато "Схемам" удалось пообщаться с народным депутатом Тарасом Козаком в Верховной Раде.


      "Схемам" удалось пообщаться с Тарасом Козаком в Раде

      Он рассказал, что таинственная бизнес-партнерша семьи Медведчука в России Наталья Лавренюк является матерью его ребенка. Судя по всему, и его гражданской – то есть неофициальной – женой. На вопрос, почему он не внес ее в свою декларацию, политик так и не ответил. Мол, очень спешил на заседание.

      "Схемы" повторно обратились к Тарасу Козаку с письменными вопросами, но в эфир ответа от него не получили. Получается, что депутат Козак, похоже, взял пример со своего давнего политического соратника Медведчука, оформив свою долю в совместном с ним российском бизнесе на женщину.

      Тарас Козак
      Тарас Козак

      И если Медведчук задействовал эту схему, чтобы обойти американские санкции – можно лишь предположить, что Казак так поступил, чтобы под них не попасть.

      Так или иначе: официальный скупщик украинских телеканалов депутат Казак должен не только политические связи с Медведчуком – они вместе ведут бизнес в стране, которую Украина признала агрессором, еще и при содействии властей России, которая именно им отдала в разработку крупное газонефтяное месторождение.

      Должен ли был Козак указывать Лавренюк в декралации

      Кроме того, вопрос уже лежит не в морально-этической плоскости, а подпадает под вполне конкретную статью Уголовного кодекса Украины. По словам эксперта ОО "Центр противодействия коррупции" Галины Чижик, недекларирование может тянуть за собой административную или уголовная ответственность.

      А учитывая выявленные журналистами факты о связи народного депутата Казака с Лавренюк – эксперт предполагает, что там может идти речь о нарушении декларирования.

      Если известно, что есть несовершеннолетние дети, но нет в декларации лица, с которым такой ребенок, с которым были путешествия как члена семьи, или лица, с которым не заключен брак, но совместное проживание – можно говорить, что это нарушение декларирования,
      – объяснила Чижик.

      "Если какое – то время они проводили совместно, если есть общий ребенок и путешествия, значит, общие права и обязанности есть. Тарас Козак в одной своей декларации не указывал Лавренюк как жену или гражданскую жену, а значит – и все ее украинское имущество и российский бизнес, который на нее оформлен, там не указан.

      Галина Чижик
      Эксперт "Центра противодействия коррупции" Галина Чижик

      Как отмечают антикоррупционные юристы, если Тарас Козак и мать его ребенка, на которую оформлен российский бизнес и с которой они осуществляют регулярные совместные полеты, действительно ведут совместный быт – то есть живут гражданским браком, но не отражают это в декларации депутата – это серьезное нарушение закона.

      На днях новый президент Украины Владимир Зеленский анонсировал громкое разоблачение партии Медведчука "на финансировании из другой страны".

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      Если украинские правоохранители действительно заинтересовались деятельностью Медведчука с точки зрения нацбезопасности, возможно, их также заинтересует и декларация его партнера народного депутата Тараса Козака, в которой, как показало расследование, не хватает упоминаний и об имуществе в Украине, и бизнес в России.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Новости России Бизнес Расследования Виктор Медведчук е-декларирование
      Источник: 24 канал
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