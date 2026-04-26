Об этом Сырский сообщил во время встречи с начальницей Штаба обороны Вооруженных сил Канады Дженни Кариньян в воскресенье, 26 апреля.

Что сейчас происходит на фронте?

Александр Сырский рассказал Кариньян об обстановке на фронте.

По его словам, ситуация остается сложной: противник активизировал наступательные действия практически по всей линии соприкосновения.

В то же время Силы обороны Украины делают ставку на взвешенное планирование, инновационные решения и эффективное применение имеющихся средств поражения,

– подчеркнул военный.

Как следствие, противник несет потери, превышающие его возможности по доукомплектованию подразделений.

Также Сырский отметил, что системные поражения российских производственных объектов дополнительно снижают способности противовоздушной обороны противника – уже сейчас враг испытывает дефицит ракет для противодействия украинским беспилотным системам и средствам поражения.

Интересно! Недавно Кирилл Буданов заявил, что Украина готовит для России технологический "сюрприз" на поле боя. По его словам, простое наращивание количества дронов уже не дает решающего преимущества, поскольку обе стороны фактически достигли предела имеющихся систем управления. Он отметил, что следующим этапом развития станет переход к автономным беспилотным системам с искусственным интеллектом, которые смогут самостоятельно распознавать цели, осуществлять маневры и выполнять поражения с минимальным вмешательством оператора.

