Об актуальных потерях на 26 апреля сообщили в Генштабе.
Смотрите также На Харьковщине пограничники уничтожили стартовые позиции российских БпЛА и склад с дронами
Какие потери России?
За время полномасштабного вторжения по состоянию на 26 апреля 2026 года потери России составляют:
- личного состава – около 1 325 650 (+960) человек;
- танков – 11 892 (+0);
- боевых бронированных машин – 24 463 (+5);
- артиллерийских систем – 40 711 (+76);
- РСЗО – 1 753 (+0);
- средств ПВО – 1 354 (+1);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 258 091 (+2 229);
- крылатых ракет – 4 579 (+30);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 91 582 (+160);
- специальной техники – 4 136 (+0).
Потери врага в войне с Украиной / Инфографика Генштаба
К слову. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала рассказал, что война начинает меняться и переходит в новый этап, где автономность становится решающей. Украина имеет наработки, которые могут изменить подход к ударам по российским целям.
Что известно о последних значительных потерях врага?
Украинские военные нанесли серии высокоточных ударов по командному пункту спецназа ФСБ в Донецке. В результате атаки среди российских сил на оккупированной территории Донецкой области зафиксированы значительные потери, в частности среди офицерского состава.
Кроме того, 21 апреля Служба безопасности Украины поразила нефтестанцию "Самара", которая участвует в формировании экспортного сорта нефти Urals. В результате атаки возник масштабный пожар: было повреждено пять резервуаров, что снижает возможности России выполнять контрактные обязательства и влияет на ее доходы от продажи нефти.
Накануне, 20 апреля, украинские дроны атаковали ряд стратегических объектов, в частности нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, нефтебазу "Гвардейская" в Крыму и большие десантные корабли в Севастополе. В частности, зафиксировано попадание в резервуарный парк Туапсинского НПЗ, что повлекло пожар, а также удары по другим важным для российской стороны объектам.