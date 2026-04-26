Об актуальных потерях на 26 апреля сообщили в Генштабе.

Какие потери России?

За время полномасштабного вторжения по состоянию на 26 апреля 2026 года потери России составляют:

личного состава – около 1 325 650 (+960) человек;

танков – 11 892 (+0);

боевых бронированных машин – 24 463 (+5);

артиллерийских систем – 40 711 (+76);

РСЗО – 1 753 (+0);

средств ПВО – 1 354 (+1);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 258 091 (+2 229);

крылатых ракет – 4 579 (+30);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 91 582 (+160);

специальной техники – 4 136 (+0).



Потери врага в войне с Украиной / Инфографика Генштаба

К слову. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала рассказал, что война начинает меняться и переходит в новый этап, где автономность становится решающей. Украина имеет наработки, которые могут изменить подход к ударам по российским целям.

Что известно о последних значительных потерях врага?

Украинские военные нанесли серии высокоточных ударов по командному пункту спецназа ФСБ в Донецке. В результате атаки среди российских сил на оккупированной территории Донецкой области зафиксированы значительные потери, в частности среди офицерского состава.

Кроме того, 21 апреля Служба безопасности Украины поразила нефтестанцию "Самара", которая участвует в формировании экспортного сорта нефти Urals. В результате атаки возник масштабный пожар: было повреждено пять резервуаров, что снижает возможности России выполнять контрактные обязательства и влияет на ее доходы от продажи нефти.

Накануне, 20 апреля, украинские дроны атаковали ряд стратегических объектов, в частности нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, нефтебазу "Гвардейская" в Крыму и большие десантные корабли в Севастополе. В частности, зафиксировано попадание в резервуарный парк Туапсинского НПЗ, что повлекло пожар, а также удары по другим важным для российской стороны объектам.