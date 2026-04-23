По предварительным данным, среди российских сил есть значительные потери, в частности среди офицерского состава. Об этом сообщает командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадьяр").

Что известно о поражении пункта ФСБ?

22 апреля 2026 года украинские силы нанесли мощный удар по подразделению так называемого Управления мобильных действий ФСБ России в Донецке. Речь идет о специализированном оперативном подразделении, которое входит в структуру российской контрразведки и выполняет задачи, характерные для сил специального назначения.

По имеющейся информации, это подразделение активно привлекается к проведению диверсий, спецопераций, создание агентурных сетей и координации пророссийских боевиков на временно оккупированных территориях Украины. Также он участвует в так называемой "грязной войне", в частности в вербовке, организации поджогов, терактов и физическом устранении нелояльных лиц.

В рамках операции украинские военные осуществили 8 высокоточных ударов с применением средств типа FP-2 с боевой частью весом от 60 до 100 килограммов.

Момент атаки на пункт ФСБ:

Атака состоялась около 08:01 утра и была направлена по командному пункту и пункту временной дислокации противника.

Что известно о потерях россиян в результате этой атаки?

По оперативным данным разведки, в результате удара российская сторона понесла существенные потери среди личного состава.

В общем ликвидировано 27 представителей спецподразделения, из которых 12 офицеров погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести.

Операцию подготовили специалистами Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем во взаимодействии со специалистами 1 корпуса Национальной гвардии Украины "Азов". Непосредственное огневое поражение осуществляли подразделения “Птиц" в рамках системы MiddleStrike.

Удар по одному из ключевых элементов российской специнфраструктуры на оккупированной территории может существенно повлиять на возможности врага проводить диверсионные и разведывательные операции в Украине.

