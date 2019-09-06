Як соратник Медведчука Тарас Козак причетий до бізнесу в РФ: резонансне розслідування

Те, що у кума Путіна Віктора Медведчука є нафтогазовий бізнес у Росії, журналісти "Схеми" розповіли ще в 2018 році. Виявилось, що його соратник Тарас Козак також пов'язаний з російською фірмою, яка бурить нафтові свердловини в Ханти-Мансійському автономному окрузі РФ, хоч і не напряму.

Про російський бізнес родини Медведчука-Марченко

У вересні 2018 року "Схеми" розповіли, як дружина Віктора Медведчука увійшла в російський нафтогазовий бізнес.

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Поки сама Оксана Марченко брала участь у танцювальному шоу, її компанія освоювала одне з трьох найбільших родовищ, що на той час лишалися неосвоєними в Росії – Гавриківське нафтове родовище у Ханти-Мансійському автономному окрузі.



Оксана Марченко та Віктор Медведчук

Тоді журналісти виявили, що родина Медведчука-Марченко отримала це родовище на особливих умовах – вимоги на держконкурсі у РФ були виписані саме під їхню компанію. Вже після виходу розслідування "Схем" Віктор Медведчук підтвердив, що справді має фінансові інтереси в РФ.

Чому я не можу володіти бізнесом? Тому що мої "улюблені" американці в березні 2014 року ввели стосовно мене санкції. З цим пов'язані особливості бізнесу, який належить сьогодні родині,

– зазначив він.

За спостереженнями "Схем", цей нафтовий бізнес у Росії невпинно розвивається. У Ханти-Мансійському окрузі "НЗНП Трейд" бурить все нові свердловини, підключає комунікації та розширює інфраструктуру.



Часткою у 25% у фірмі "НЗНП Трейд" володіє Наталія Лавренюк, яка має російський та український паспорти. Її частока у мільйонному нафтовому бізнесі в Росії зросла синхронно із часткою Оксани Марченко.

В російському реєстрі вона більше не фігурує в жодній іншій компанії. І про Наталію Лавренюк у відкритих джерелах мінімум інформації.

Що відомо про Наталію Лавренюк

Одразу встановити дані Наталії Лавренюк – вік, громадянство, сімейний статус – було не так і просто, адже вона зовсім не публічна людина. "Схемам" вдалося її знайти лише через перевірку різних реєстрів України та Росії та за допомогою джерела, яке має доступ до бази АС "Российский паспорт".



В березні 2015 року Лавренюк отримала паспорт громадянки Російської Федерації

Виявилося, що Наталія Лавренюк народилася у 1975 році в Українській РСР. Вона зареєстрована у багатоповерхівці у місті Калуга. У березні 2015 року Лавренюк отримала паспорт громадянки РФ, у довідці є і її заява на отримання цього документа.

У ній зазначено, що вона розірвала шлюб у 2008 році.А ще, що вона уродженка міста Львова.Система надала і два фото цієї жінки. Перевірка на офіційному сайті податкової служби РФпідтвердила: людина з такими даними дійсно має паспорт громадянки Росії.

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В Україні зареєстровано більше ніж два десятки осіб з ідентичними прізвищем, ім'ям і по батькові – "Лавренюк Наталія Миколаївна". Але серед них – лише одна з такими датою і місцем народження. Наталія Лавренюк працювала у Львівській політехніці та Львівському аграрному університеті.

Вона ж є власницею приватного підприємства "Лілія", яке, за даними джерел "Схем" у податковій, не приносить їй доходів. Та й взагалі з 2004 року її офіційні доходи склали майже 5 мільйонів гривень. Це сумарно за останні 14 років.



За останні 14 років офіційні доходи Лавренюк склали майже 5 мільйонів гривень

При цьому, відповідно до українського реєстру прав на нерухоме майно, Наталія Лавренюк точно не бідує.

Якою нерухомістю Лавренюк володіє в Україні

Відповідно до реєстру, у будинку №22 на вулиці Князя Романа у Львові російська бізнес-партнерка родини Медведчука має 381 квадратний метр нежитлових приміщень та 10 квартир.

Щоправда, це не зовсім квартири, адже весь будинок – частина готелю "Швейцарський". Він об'єднує дві будівлі – Князя Романа, 22 і 20, де розташований вхід і рецепція. 1244 квадратні метри готельного комплексу будинку номер 20 також належать Наталії Лавренюк.



1244 квадратні метри готельного комплексу будинку №20 також належать Лавренюк

У Києві жінка також має житлову площу, але скромнішу. У будинку на проспекті Лобановського у 2016 році Наталія Лавренюк стала власницею квартири на 96 квадратних метрів.

А в 2018 році вона купила однокімнатну квартиру в новобудові на Оболоні за більш як мільйон гривень.



Лавренюк володіє також нерухомістю у столиці

Крім 12 квартир в Україні, відповідно до реєстру речових прав, Наталія Лавренюк володіє і десятьма земельними ділянками. Дві з них – у селі Осещина Вишгородського району на Київщині, на березі Дніпра, де у Лавренюк 0,35 гектара землі.

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А в селі Тарасівка під Києвом у Наталії Лавренюк ще вісім земельних ділянок – практично у лісі. Шість із них жінка купила у 2018 році.

Відповідно до копій договорів купівлі-продажу, вони обійшлися їй у трохи більше, ніж мільйон 140 тисяч гривень. Найбільшу ділянку Лавренюк отримала в 2010 році – у подарунок.

Територія цих восьми ділянок огороджена суцільним парканом, на ній уже є будівля, схожа на гараж, а поміж сосен працівники завершують зводити будинок.



Територія ділянок огороджена парканом, а за нею завершують зводити будинок

Тож загалом "Схеми" знайшли в Наталії Лавренюк 12 квартир, 10 земельних ділянок, майже зведений будинок у лісі, паспорт громадянки України, паспорт громадянки Росії та спільний бізнес в РФ із родиною Віктора Медведчука.

Про зв'язок з Тарасом Козаком

"Схеми" знайшли профіль Наталії Лавренюк у мережі Instagram. Вона не публікує там особисті фото, а на її аватарці – фото песика. Але її можна знайти на фото друзів із різних заходів.

Журналісти "Схем" проаналізували десятки архівних відеозаписів із аеропорту "Київ". Зокрема ті, які стосуються перельотів Віктора Медведчука.

І побачили її у вересні 2018 року в компанії бізнесмена Нісана Моісеєва: вони вийшли з літака, який саме приземлився в аеропорту. Саме ним користується депутат і соратник Медведчука Тарас Козак.



У вересні 2018 року Лавренюк у компанії бізнесмена Нісана Моісеєва вийшла з літака

Вона спілкувалась з бізнесменом Моісеєвим до того часу, поки з терміналу не вийшов сам Тарас Козак – той, який скупив три українські телеканали. Відтак Лавренюк і Козак разом сіли в одне авто й залишили територію аеропорту.



Згодом з терміналу аеропорту вийшов і сам Тарас Козак

"Схеми" проаналізували дані перельотів Наталії Лавренюк і Тараса Козака, починаючи з 2005 року. Як виявилося, Лавренюк – постійна супутниця Тараса Козака. Майже усі мандрівки Наталія Лавренюк провела разом із ним: подорожі до Росії та Європи.



"Схеми" проаналізували спільні подорожі Лавренюк та Козака

Втім, спільних фото Наталії Лавренюк і Тараса Козака журналістам знайти в мережі не вдалося. А її профіль в Instagram має лише одне відео, на якому вона разом із маленькою дівчинкою рік тому заохочувала дружину Віктора Медведчука Оксану Марченко брати участь у танцювальному шоу.

У коментарях до цього допису сама Оксана Марченко відповідає: "Дякую велике, мої дорогі". Схоже на те, що вона знає і Наталію, і дитину. Таким чином у журналістів з’явилася здогадка: що, а точніше, хто, окрім постійних спільних мандрівок, може поєднувати Козака і Лавренюк.



Коментарі під єдиним дописом Лавренюк у Instagram

Журналісти звернулися за коментарем безпосередньо до Наталії Лавренюк, але вона залишила запитання в месенджері без відповіді, а її телефон був вимкнений.

Натомість "Схемам" вдалося поспілкуватись із народним депутатом Тарасом Козаком у Верховній Раді.



"Схемам" вдалося поспілкуватись із Тарасом Козаком у Раді

Він розповів, що таємнича бізнес-партнерка родини Медведчука в Росії Наталія Лавренюк є матір'ю його дитини. Судячи з усього, і його цивільною – тобто неофіційною – дружиною. На питання, чому він не вніс її у свою декларацію, політик так і не відповів. Мовляв, дуже поспішав на засідання.

Що відомо про Тараса Козака? Свого часу він працював на різних посадах у Державній митній службі та навіть був заступником голови відомства. Також Козак очолював Західну регіональну митницю. Його знають як найближчого соратника Віктора Медведчука. Крім того, Козак має приймальню в тому ж столичному будинку, що й офіси як самого Медведчука, так і його громадського руху "Український вибір".

"Схеми" повторно звернулися до Тараса Козака із письмовими запитаннями, але до ефіру відповіді від нього не отримали. Виходить, що депутат Козак, схоже, взяв приклад зі свого давнього політичного соратника Медведчука, оформивши свою частку в спільному з ним російському бізнесі на жінку.



Віктор Медведчук і Тарас Козак

І якщо Медведчук задіяв цю схему, щоб обійти американські санкції – можна лише припустити, що Козак так вчинив, щоб під них не потрапити.

Так чи інакше: офіційний скупник українських телеканалів депутат Козак має не лише політичні зв'язки з Медведчуком – вони разом ведуть бізнес у державі, яку Україна визнала агресором, ще й за сприяння влади Росії, яка саме їм віддала в розробку велике газонафтове родовище.

Чи мав Козак вказувати Лавренюк в декралації

Крім того, питання вже лежить не в морально-етичній площині, а підпадає під цілком конкретну статтю Кримінального кодексу України. За словами експертки ГО "Центр протидії корупції" Галини Чижик, недекларування може тягнути за собою адміністративну або кримінальна відповідальність.

А з огляду на виявлені журналістами факти про пов'язаність народного депутата Козака з Лавренюк – експертка припускає, що там може йтися про порушення декларування.

Якщо відомо, що є неповнолітні діти, але немає в декларації особи, з якою така дитина, з якою були подорожі як члена сім’ї, або особи, з якою не укладено шлюб, але є спільне проживання – можна говорити, що це порушення декларування,

– пояснила Чижик.

"Якщо якийсь час вони проводили спільно, якщо є спільна дитина та подорожі, значить, спільні права і обов'язки є. А значить, мали би декларуватися ці люди", – додала вона. Тарас Козак у жодній своїй декларації не вказував Лавренюк як дружину чи цивільну дружину, а відтак – і все її українське майно та російський бізнес, який на неї оформлений, там не вказаний.



Експертка "Центру протидії корупції" Галина Чижик

Як зазначають антикорупційні юристи, якщо Тарас Козак та мати його дитини, на яку оформлений російський бізнес та з якою вони здійснюють регулярні спільні польоти, справді ведуть спільний побут – тобто живуть цивільним шлюбом, але не відображають це в декларації депутата – це серйозне порушення закону.

Днями новий президент України Володимир Зеленський анонсував гучне викриття партії Медведчука "на фінансуванні з іншої країни".

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Якщо українські правоохоронці справді зацікавились діяльністю Медведчука з точки зору питання нацбезпеки, можливо, їх також зацікавить і декларація його партнера, народного депутата Тараса Козака, в якій, як показало розслідування, бракує згадок і про майно в Україні, і про бізнес у Росії.