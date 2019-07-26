Віктор Пінчук в українській політиці: деталі зустрічей з політиками та президентом Зеленським

Віктор Пінчук – один із семи українців, які увійшли у рейтинг найбагатших людей світу за версією журналу Forbes у березні цього року. Його активи оцінюють в 1,4 мільярди доларів. Пінчук одружений на доньці другого президента України Леоніда Кучми за каденції якого, за спостереженнями, і була створена олігархічна система.

Журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" зафіксували, як прем’єр-міністр Володимир Гройсман та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков одночасно відвідували олігарха Віктора Пінчука ввечері 14 червня.

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Першим на територію заміського маєтку Віктора Пінчука заїхав кортеж із двох автівок, яким користується очільник МВС. На узбіччі неподалік будинку олігарха їх зустрів позашляховик, який, як правило, за спостереженнями "Схем", супроводжує кортеж Віктора Пінчука.



Автівки з кортежу Авакова

Біля маєтку Пінчука кортеж з авто, якими користується Аваков, зустрів позашляховик, який, як правило, супроводжує кортеж самого олігарха. ​У супроводі цього авто машини і заїхали на закриту територію.



Автівки заїхали на закриту територію

За дві години після цього до воріт маєтку Пінчука під’їхав Mercedes, яким, за даними джерел "Схем" у правоохоронних органах, користується прем’єр-міністр Володимир Гройсман.



Автівка, яка належить Гройсману

​О 23:00 автомобіль охорони Арсена Авакова залишив територію заміського маєтку Пінчука. Їх провело авто охорони Віктора Пінчука, яке згодом повернулось.

Mercedes, яким користується сам міністр, поїхав звідси через чотири години після прибуття. Автівки українських високопосадовців мають номерні знаки прикриття, тому, аби довести, що це саме Гройсман відвідував Пінчука, журналістська група дочекалась Mercedes, яким користується прем’єр-міністр, щоб провести його додому.

О 23:37 згаданий автомобіль виїхав з території маєтку Пінчука і на великій швидкості поїхав у бік Києва, а там взяв напрямок до Печерського району міста. Пізніше журналістів, схоже, помічає охорона прем’єра: Mercedes зупинився і чекав, поки група проїде вперед.



Mercedes, яким користується Гройсман, на великій швидкості обігнав авто знімальної групи

А вже на під'їзді до повороту у комплекс "Новопечерські липки", де мешкає прем’єр, цей Mercedes не повернув і проїхав повз. ​За півгодини журналісти помітили там авто супроводу кортежу Гройсмана.



Журналісти помітили авто на повороті на "Новопечерські липки" – але автівка не виконала поворот, а проїхала повз

Вже за день після неафішованого візиту до маєтку Віктора Пінчука Володимир Гройсман взяв участь у прямому ефірі одного з телеканалів олігарха.



Гройсман в ефірі телеканалу Пінчука

А пізніше на своїй сторінці у Facebook він опублікував відеоролик, де екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський, а нині голова спостережної ради форуму YES, який в Україні щороку організовує Пінчук, схвалює дії Гройсмана як прем’єр-міністра.

"Схеми" звернулись до голови уряду та міністра внутрішніх справ з проханням пояснити вечірній тривалий візит до заміського маєтку олігарха Пінчука. Відповідь вони поки не надали.

Також журналісти відправили запит Вікторові Пінчуку із запитаннями, як він пояснює візити українських політиків до заміського маєтку, в якому він мешкає, і чи вдалось про щось домовитися. Редакція чекає на відповідь.

Будь-якому олігарху України від влади завжди потрібно тільки одне: щоб у нього все було добре, щоб він не став об'єктом на розрив. І щоб його фінансові і економічні інтереси не чіпала нова влада. Таким чином, Пінчук проіснував з моменту свого злету при його тесті Леонідові Кучмі, він дуже добре працював при Ющенкові, при Януковичі і при Порошенку,

– пояснює журналіст видання "Наші гроші" Юрій Ніколов.

"Він із такого олігарха, який має вплив на політику, перетворився на великого бізнесмена, який, тим не менше, має певний вплив на політику, але не з тим, щоб примножувати свої бізнеси, а з тим, щоб його ефективно захищати", – додав аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій.

Раніше "Схеми" також зафіксували непублічні зустрічі лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко з Віктором Пінчуком.

7 травня Володимир Зеленський у Twitter розповів про зустріч із олігархом Пінчуком.

У рамках анонсованих зустрічей із підприємцями обговорили з Віктором Пінчуком прозорість правил, відповідальність бізнесу перед країною, рівність усіх перед законом. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 7 травня 2019 р.

А через кілька днів після цього, 12 травня, тоді ще речник виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що це "абсолютно новий та незрозумілий для більшої частини чинного політикуму підхід, коли зустріч з представниками великого бізнесу анонсує сам президент".

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Та вже за кілька тижнів ситуація змінилася. 28 травня біля бокового заїзду до Адміністрації президента журналісти помітили автівку супроводу другого президента України Леоніда Кучми і авто охорони його зятя олігарха Віктора Пінчука.



Автівка Леоніда Кучми



Автівка супроводу Віктора Пінчука

Знімальна група прочекала протягом години – але авто звідти так і не виїхали. За кілька днів, 31 травня, знімальна група знову фіксує авто супроводу Пінчука, що чекає у дворі біля бокових воріт Адміністрації Президента.



Автівка супроводу Пінчука біля АП

Згодом з території АП виїхало авто, яким користується сам олігарх. Утім, ані про першу, ані про другу зустріч ні президент Зеленський, ні його адміністрація так і не повідомили – навіть постфактум.

На Банковій відреагували лише 3 червня – в той день, коли "Схеми" опублікували інформацію про таємні відвідини олігарха.

Власне, він (Пінчук – ред.) справді приїжджав до Адміністрації президента 31 травня. І приїжджав він з другим президентом України Леонідом Кучмою, який зустрічався з Володимиром Зеленським для того, щоб обговорити посаду, яка сьогодні була йому запропонована – очолити Тристоронню контактну групу та представляти Україну,

– пояснила в той же день прес-секретар президента Юлія Мендель.

Згодом таємний візит олігарха прокоментував в інтерв'ю "Радіо Свобода" сам президент, озвучивши ту ж тезу.

"Пан Пінчук приїжджав, і це був приїзд, пов’язаний із Леонідом Кучмою. Тому що я дуже просив Леоніда Даниловича, щоб він був головою тристоронньої групи ТГК у Мінську", – повторив Зеленський.

От тільки автівку супроводу Леоніда Кучми біля виїзду з адміністрації президента "Схеми" бачили лише 28 травня. 31 травня, за спостереженнями журналістів, з Банкової виїжджав лише Віктор Пінчук.

Хто такий Віктор Пінчук?Український підприємець, політик (був депутатом Верховної ради двох скликань з 1998 до 2006 років, до парламенту йшов як самовисуванець за мажоритарною системою від одного з округів на Дніпропетровщині) та меценат, зять другого президента України Леоніда Кучми. Засновник інвестиційно-консалтингової компанії EastOne та благочинної організації "Фонд Віктора Пінчука". Один із найбагатших людей України.

Леонід Кучма дійсно був офіційно призначений головним представником України на перемовинах Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі, яка працює у Мінську.

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Проте, чому олігарх супроводжував свого тестя до Адміністрації президента? Чи є в Пінчука бізнесові інтереси, які залежать від українсько-російських відносин, які міг би захищати його тесть на перемовинах у Мінську?

Про російські інтереси Пінчука – дивіться у програмі.