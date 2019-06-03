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      Олігарх Пінчук таємно відвідував Адміністрацію Президента: деталі та фото

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      Олігарх Пінчук таємно їздив в АП
      Олігарх Пінчук таємно їздив в АП / radiosvoboda.org

      Олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського. Такий візит Пінчук здійснив ввечері у п’ятницю, 31 травня.

      Автомобіль олігарха виїхав з території Адміністрації Президента близько 19 години, про це повідомляє журналіст "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач.

      Читайте також: Зеленський призначив Кучму головним перемовником від України в Мінську

      Біля воріт на нього чекала ще одна автівка супроводу. Цей супровід та автомобіль охорони екс-президента Леоніда Кучми помітили біля тих самих воріт Адміністрації Президента також у вівторок 28 травня.

      Пінчук таємно відвідав Адміністрацію Президента
      Кортеж Пінчука виїхав з бокових воріт АП/ Джерело: radiosvoboda.org


      Авто супроводу Пінчука біля тих самих воріт АП 28 травня/ Джерело: radiosvoboda.org


      Авто Кучми біля АП 28 травня/ Джерело: radiosvoboda.org

      Читайте також: Не любимо спонсорів, але любимо інвесторів: друг Зеленського розповів про стосунки з олігархами

      Зазначимо, Президент України Володимир Зеленський обіцяв, що за його президентства не буде "жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей". Зеленський говорив про "лише прозорі" стосунки із бізнесом". Таку ж позицію неодноразово висловлювали члени команди Зеленського.

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      Теги: Новини України Розслідування Новини політики Віктор Пінчук Адміністрація Президента Володимир Зеленський Президент України
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