Олігарх Пінчук таємно відвідував Адміністрацію Президента: деталі та фото

Олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського. Такий візит Пінчук здійснив ввечері у п’ятницю, 31 травня.

Автомобіль олігарха виїхав з території Адміністрації Президента близько 19 години, про це повідомляє журналіст "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач.

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Біля воріт на нього чекала ще одна автівка супроводу. Цей супровід та автомобіль охорони екс-президента Леоніда Кучми помітили біля тих самих воріт Адміністрації Президента також у вівторок 28 травня.



Кортеж Пінчука виїхав з бокових воріт АП/ Джерело: radiosvoboda.org



Авто супроводу Пінчука біля тих самих воріт АП 28 травня/ Джерело: radiosvoboda.org





Авто Кучми біля АП 28 травня/ Джерело: radiosvoboda.org

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Зазначимо, Президент України Володимир Зеленський обіцяв, що за його президентства не буде "жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей". Зеленський говорив про "лише прозорі" стосунки із бізнесом". Таку ж позицію неодноразово висловлювали члени команди Зеленського.