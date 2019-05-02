Не любимо спонсорів, але любимо інвесторів: друг Зеленського розповів про стосунки з олігархами

Сергій Шефір, бізнес-партнер та друг новообраного президента України Володимира Зеленського, назвав "маренням сивої кобили" інформацію про те, що олігарх Валерій Хорошковський давав гроші на кампанію "Зе-команді". А також розповів про стосунки з іншими українськими багатіями та медіамагнатами – Андрієм Портновим, Віктором Пінчуком і Рінатом Ахметовим.

Портнов – "точно не наша команда"

Відомо, що брати Сергій та Борис Шефіри дали на передвиборну кампанію Володимира Зеленського три мільйони гривень. Однак у списку донорів можна побачити прізвища людей, яких часто пов'язують з Андрієм Портновим – колись заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича.

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Сергій Шефір в інтерв'ю "theБабель" назвав це "несусвітньою дурістю". Мовляв, особисто він із Портновим не знайомий, хоча, звісно, хто це такий – знає. Але фонд кандидата Зеленського приймав кошти лише у рамках закону. "Були люди, які говорили, що готові допомогти фінансово (поза фондом – 24 канал)", – сказав Шефір, але наполіг: усіх ввічливо просили перераховувати гроші у виборчий фонд.

Хто такий Андрій Портнов? Це український юрист та політик. Відомий тим, що у 2005-2010 роках керував юридичним департаментом передвиборчого штабу Юлії Тимошенко. А з 2 квітня 2010 і до кінця лютого 2014, коли в Україні відбулася Революція Гідності, був заступником глави Адміністрації президента України Віктора Януковича. Після Майдану виїхав з України, жив у Росії. Станом на 2019 рік мешкає у Відні. Рік перебував під санкціями ЄС, але був вилучений із санкційного списку, коли виграв у судовій справі "Портнов проти Ради ЄС".

Андрій Портнов

Андрій Портнов жодного разу не був у штабі Володимира Зеленського, ствердив Сергій Шефір: "Якщо Богдан (адвокат Андрій Богдан, юрист Ігоря Коломойського та активний учасник передвиборчої кампанії Володимира Зеленського – 24 канал) з ним спілкується десь – допускаю, він може спілкуватися. Але Портнов – точно не наша команда. І бути в ній не може".

Хто такий Сергій Шефір?Земляк, бізнес-партнер і друг Володимира Зеленського. Восени 1995 року Сергій і його старший брат Борис були успішними авторами гумору і робили в Кривому Розі фестиваль КВН. Там вони помітили молодого Зеленського і покликали в команду "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит". Відтоді Шефір та Зеленський разом йшли до перемоги команди у вищій Лізі КВН, разом придумали і заснували "Студію "Квартал 95". А згодом разом повернулися з Москви до Києва і як партнери побудували багатомільйонний бізнес.



Сергій Шефір вітає Володимира Зеленського з перемогою у президентських виборах

Чи давав Хорошковський гроші на кампанію Зеленського

Під час президентської кампанії час від часу у ЗМІ обговорювали ймовірне фінансування Зеленського з боку Хорошковського. Сергій Шефір різко прокоментував цю інформацію: "Маячня! Вибачте. Марення сивої кобили. Ми з Хорошковським не розмовляли. З 2012 року, коли пішли з "Інтера", жодного разу його не бачив".

Хто такий Валерій Хорошковський? Економіст, генерал, міністр економіки у 2002-2004 роках в уряді прем'єра Януковича, заступник секретаря РНБО у 2006-2007, голова митної служби 2007-2009, голова СБУ 2010-2012, перший віце-прем'єр з 22 лютого по 24 грудня 2012 року в уряді Азарова. У 2010 номінувався на антипремію "Будяк року" за використання спецслужби для системного обмеження громадянських свобод. За даними "Інформаційного опору" Хорошковський практично повністю згорнув роботу із протидії російським спецслужбам.

Валерій Хорошковський

Журналісти theБабель запитали, чи міг би хоч теоретично Валерій Хорошковський "стати вашим спонсором і зайняти якесь місце у вашій команді".

Ми не любимо спонсорів. Ми любимо інвесторів, які вкладають гроші, а потім отримують дивіденди,

– відповів Шефір.

На що інтерв'юери слушно зауважили, що "отримати дивіденди в політиці за гроші – це вже політична корупція".

Пінчук рекомендує людей у команду Зеленського

Відомо, що Володимир Зеленський зустрічався з правлінням Ялтинської європейської стратегії, організатором якої є Віктор Пінчук. Після цього у ЗМІ почали говорити, що Пінчук рекомендує людей у команду Зеленського.

Хто такий Віктор Пінчук? Підприємець, політик, мільярдер, меценат. Зять екс-президента Леоніда Кучми. Засновник інвестиційно-консалтингової компанії EastOne та благочинної організації "Фонд Віктора Пінчука". Контролює телеканали ICTV, СТБ та "Новий канал". Один із найбагатших олігархів України. У 2016 році у статті "Україна має піти на болючі компроміси для миру з Росією" запропонував відокремити питання Криму від війни на Сході України, провести там місцеві вибори і відмовитися від перспективи вступу до ЄС і НАТО.



Віктор Пінчук

"Рекомендує на рівні порад? Всі рекомендують. Допускаю, що це могло бути", – сказав з цього приводу Сергій Шефір.

Ахметов під час кампанії "не заважав" Зеленському

Рінат Ахметов, на думку Шефіра, з Володимиром Зеленським не зустрічався: на "99,9%". Але його телеканал "Україна" під час президентської кампанії "не заважав, виявляв лояльність". З політичною рекламою ж команда Зеленського на "Україну" прийшла пізно, бо "у них дорожче".

Ви ж знаєте, бюджет кампанії був рекордно маленький. Ми не підраховували, але в підсумку увійшли приблизно в мільйонів п'ять доларів,

– зізнався Шефір.

Хто такий Рінат Ахметов? Український підприємець і політик татарського походження. Депутат Верховної Ради від "Партії регіонів" у 2006-2012 роках (щоправда, пропустив 529 з 530 сесійних засідань). Вважається найбагатшою людиною України. Президент футбольного клубу "Шахтар", власник компанії "Систем кепітал менеджмент" (серед її активів і ТРК "Україна"), засновник благодійного фонду "Розвиток України". Заявляє, що виступає за єдність України та проти війни.

Рінат Ахметов

"Насправді, до нас всі основні канали – ICTV, "Україна", СТБ – були лояльними. "Плюси" ж просто підтримували", – підсумував Сергій Шефір.

А що сам Зеленський розповідав про свої стосунки з олігархами – читайте у матеріалі 24 каналу