Що робитимуть олігархи за президентства Зеленського: відповідь Кошкіної

Деякі експерти вважають, що у відношенні до олігархів, майбутній президент Володимир Зеленський навряд чи зможе з ними домовлятися, бо він ще не є суб'єктом у політиці.

Таку думку висловила шеф-редакторка інтернет-видання "Лівий берег" Соня Кошкіна у прямому ефірі 24 каналу.

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За її словами, напередодні в соцмережі з’явилася інформацію про те, що олігарх Ігор Коломойський, який, як вважають, стоїть за Зеленським, в середу зранку, 24 квітня, повернеться в Україну.

Я йому зателефонувала щодо цієї інформації. Він наголосив, що це фейк і сказав "я обов'язково повернуся, але не раніше того, коли будуть підбиті офіційні підсумки виборів". Зазначу, що на це ЦВК має 10 днів на перевірку і 3 дні на оприлюднення результатів,

– відповіла Кошкіна.

Вона запевнила, що те, чи вийде Зеленський з образу Голобородька – залежить тільки від нього самого. "Головним викликом для нього на етапі першого півріччі президентства може стати набиття суб’єктності в політиці. Бо зараз він не той гравець, який зможе на рівні домовлятися з першими особами держав", – сказала журналістка.

Нагадаю, що Зеленський отримав гарні результати на сході країни, тобто фактично він перебрав на себе левову частку електорату Юрія Бойка. Тому головну вигоду майбутньої компанії Зеленського точно отримає Бойко. З цієї точки зору, біло-блакитний реванш може відбутися в парламенті. Тобто помилки Зеленського вигідно Медведчуку, Льовочкіну, Бойку та Рабиновичу,

– прокоментувала Кошкіна.

І додала, що їй здається, що Янукович збирається повернутися до України.

Повне інтерв'ю з Сонею Кошкіною: дивіться у відео

Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента?Лідер "Кварталу 95" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.



Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".





Якими є обіцянки Зеленського