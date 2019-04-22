Что будут делать олигархи при президентстве Зеленского: ответ Кошкиной

Некоторые эксперты считают, что в отношении олигархов, будущий президент Владимир Зеленский вряд ли сможет с ними договариваться, потому что он еще не является субъектом в политике.

Такое мнение высказала шеф-редактор интернет-издания "Левый берег" Соня Кошкина в прямом эфире 24 канала.

Читайте также: Приведет ли Зеленский к распределению Украины: мнение эксперта

По ее словам, накануне в соцсети появилась информация о том, что олигарх Игорь Коломойский, который, как полагают, стоит за Зеленским, в среду утром, 24 апреля, вернется в Украину.

Я ему позвонила по этой информации. Он подчеркнул, что это фейк и сказал "я обязательно вернусь, но не раньше того, когда будут подведены официальные итоги выборов". Отмечу, что на это ЦИК имеет 10 дней на проверку и 3 дня на оглашение результатов,

– ответила Кошкина.

Она заверила, что то, выйдет ли Зеленский с образа Голобородько – зависит только от него самого. "Главным вызовом для него на этапе первого полугодия президентства может стать приобретение субъектности в политике. Потому что сейчас он не тот игрок, который сможет на равных договариваться с первыми лицами государств", – сказала журналистка.

Напомню, что Зеленский получил хорошие результаты на востоке страны, то есть фактически он взял на себя львиную долю электората Юрия Бойко. Поэтому главную выгоду будущей компании Зеленского точно получит Бойко. С этой точки зрения, бело-голубой реванш может состояться в парламенте. То есть ошибки Зеленского выгодны Медведчуку, Левочкину, Бойко и Рабиновичу,

– прокомментировала Кошкина.

И добавила, что ей кажется, что Янукович собирается вернуться в Украину.

Полное интервью с Соней Кошкиной: смотрите в видео

Что обещает сделать Зеленский на посту президента?

Лидер "Квартала 95" заявил, что идет в президенты Украины только на один срок – 5 лет. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Также предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.



Зеленский также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".





Каковы обещания Зеленского