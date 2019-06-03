Олигарх Пинчук тайно посещал Администрацию Президента: детали и фото

Олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского. Такой визит Пинчук совершил вечером в пятницу, 31 мая.

Автомобиль олигарха выехал с территории Администрации Президента около 19 часов, об этом сообщает журналист "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач.

Читайте также: Зеленский назначил Кучму главным переговорщиком от Украины в Минске

У ворот его ждала еще одна машина сопровождения. Это сопровождение и автомобиль охраны экс-президента Леонида Кучмы заметили у тех же ворот Администрации Президента также во вторник 28 мая.



Кортеж Пинчука выехал из боковых ворот АП / Источник: radiosvoboda.org



Авто сопровождения Пинчука у тех же ворот АП 28 мая/ Джерело: radiosvoboda.org





Авто Кучмы возле АП 28 мая/ Джерело: radiosvoboda.org

Читайте также: Не любим спонсоров, но любим инвесторов: друг Зеленского рассказал об отношениях с олигархами

Отметим, Президент Украины Владимир Зеленский обещал, что при его президентстве не будет "никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей". Зеленский говорил о "только прозрачных" отношениях с бизнесом". Такую же позицию неоднократно высказывали члены команды Зеленского.