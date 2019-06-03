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      Олигарх Пинчук тайно посещал Администрацию Президента: детали и фото

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      Олигарх Пинчук тайно ездил в АП
      Олигарх Пинчук тайно ездил в АП / radiosvoboda.org

      Олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского. Такой визит Пинчук совершил вечером в пятницу, 31 мая.

      Автомобиль олигарха выехал с территории Администрации Президента около 19 часов, об этом сообщает журналист "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач.

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      У ворот его ждала еще одна машина сопровождения. Это сопровождение и автомобиль охраны экс-президента Леонида Кучмы заметили у тех же ворот Администрации Президента также во вторник 28 мая.

      Пінчук таємно відвідав Адміністрацію Президента
      Кортеж Пинчука выехал из боковых ворот АП / Источник: radiosvoboda.org


      Авто сопровождения Пинчука у тех же ворот АП 28 мая/ Джерело: radiosvoboda.org


      Авто Кучмы возле АП 28 мая/ Джерело: radiosvoboda.org

      Читайте также: Не любим спонсоров, но любим инвесторов: друг Зеленского рассказал об отношениях с олигархами

      Отметим, Президент Украины Владимир Зеленский обещал, что при его президентстве не будет "никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей". Зеленский говорил о "только прозрачных" отношениях с бизнесом". Такую же позицию неоднократно высказывали члены команды Зеленского.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Президент Украины Владимир Зеленский Администрация Президента Виктор Пинчук
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