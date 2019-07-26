Пінчук мав таємну зустріч з Аваковим і Гройсманом, – "Схеми"

Український бізнесмен Віктор Пінчук, глава МВС Арсен Аваков і прем'єр-міністр Володимир Гройсман таємно зустрілися 14 липня у маєтку олігарха.

Знімальна група програми журналістських розслідувань "Схеми" ввечері того дня зафіксувала, як автомобілі Гройсмана та Авакова з різницею у 2 години заїхали на територію маєтку Пінчука.

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Зустріч політиків і бізнесмена тривала приблизно 1,5 години. Саме через стільки часу журналісти помітили, як з території маєтку Пінчука виїхав Volkswagen Touareg охорони Авакова.

​Вже через день Гройсман взяв участь у прямому ефірі одного з телеканалів олігарха Пінчука. І ще за кілька днів прем’єр – серед запрошених на цьому ж каналі. А за тиждень після таємничого нічного візиту Гройсман опублікував відеоролик, де його вихваляє екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський, а нині – голова спостережної ради форуму YES, який в Україні щороку організовує олігарх Пінчук,

– зауважили автори розслідування.

Журналісти програми припускають, що Пінчук "вкладається" у підтримку тих, хто матиме владу, він братиме активну участь у формуванні парламентських фракцій і створенні законодавчого поля для свого бізнесу.



Авто, яким користується Гройсман, заїхало на територію маєтку Пінчука / Фото "Схеми"



Авто охорони Авакова виїхало з маєтку Пінчука / Фото "Схеми"

​Зауважимо, що партія Гройсмана "Українська стратегія" не пройшла до нової Верховної Ради, але у відставку прем’єра нинішній склад парламенту не зміг відправити двічі. Тож Гройсман залишиться головою уряду щонайменше до кінця серпня – до моменту, коли новообраний парламент не призначить нового прем’єра та Кабмін.

Аваков теж зберігає свою посаду. На сьогодні він – найвпливовіший міністр в у Кабміні, якого за президентства Петра Порошенка називали "другою людиною" в Україні. Відомство Авакова публічно не критикує чинний президент Володимир Зеленський, тож міністр може зберегти свою посаду в новому уряді.

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Що відомо про Віктора Пінчука? Один із семи українців, які увійшли у рейтинг найбагатших людей світу за версією журналу Forbes у березні 2019 року. Його активи оцінюють в 1,4 мільярда доларів.​ Пінчук володіє низкою телеканалів, банком, трубоколісною компанією Interpipe, міжнародною інвестиційно-консалтинговою групою компаній EastOne Group.



Пінчук одружений з донькою другого президента України Леоніда Кучми Оленою. Саме за президентства Кучми Пінчук і здобув свої головні капітали. Проте вже після Помаранчевої революції Пінчук перестає грати серйозну роль на політичній арені. Разом з тим, маючи серйозний бізнес з виробництва труб та один з найбільших медіахолдингів, він завжди прагне домовитись, пише у своєму блозі журналіст Антон Голобородько.