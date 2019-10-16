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      Компанию Ахметова оштрафовали на 53 миллиона гривен: детали

      53 Читати новину українською
      Ринат Ахметов
      Ринат Ахметов / LIGA.net

      Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Корум Украина" на 53 миллиона гривен и АО НПК "Горные машины" на 3,3 миллиона гривен. Комитет увидел сговор двух компаний во время проведения тендера.

      Председатель АМКУ Юрий Терентьев сообщил, что конечным бенефициаром ООО "Корум Украина" является украинский миллиардер Ринат Ахметов.

      К теме: Как монополия ДТЭК Ахметова дестабилизирует энергосистему страны и заставляет импортировать электроэнергию

      Он рассказал, что АМКУ установил нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, совершенные ООО "Корум Украина" и АО "НПК "Горные Машины" во время участия в трех процедурах публичных закупок, которые проводило госпредприятие "Львовуголь".

      По информации комитета, торги проходили через систему Prozorro. Заказчик должен был получить врубовые машины для добычи угля и элеваторы и конвейеры – всего на 330 млн грн.

      Настоящей конкуренции на торгах не могло быть, поскольку "Корум Украина" и "Горные Машины" согласовали свое поведение, то есть, сговорились,
      – сообщил глава АМКУ.

       Важно: Как Ахметов монополизировал целую отрасль: кто ответственен за токсическое удушье в городе Каменское

      Что известно о монополизме Ахметова?
      Владельцами крупнейших частных монополий в Украине являются олигархи. И именно они собирают "олигархическую ренту" с жителей Украины. Владельцем компании ДТЭК, которая получает около 60% денег с каждой платежки за электроэнергию, является самый богатый украинец Ринат Ахметов.

      Отметим, что сейчас компании Ахметова грозит огромный штраф. Группы компаний АО "ДТЭК Западэнерго" на Бурштынском "энергоострове" искусственно создавали дефицит электроэнергии на рынке, чтобы иметь возможность завышать цены. За такие злоупотребления монопольным положением им грозит штраф в миллиарды гривен.

      4 октября 2019 года Антимонопольный комитет Украины открыл дело по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и злоупотребления монопольным положением АО "ДТЭК Западэнерго" на рынке электрической энергии в пределах торговой зоны Бурштынского "энергоострова", поскольку компания производит около 90% от общего объема электроэнергии в этой зоне.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины АМКУ Угольная промышленность Ринат Ахметов
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