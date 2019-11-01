Проблемы с производителями электроэнергии: нардепы хотят услышать отчет председателя АМКУ
Верховная Рада вызвала для отчета Юрия Терентьева – председателя АМКУ (Антимонопольный комитет Украины). 328 депутатов 1 ноября проголосовали за постановление 2306, которым обязывают чиновника прийти в парламент 14 ноября.
В постановлении депутаты указали, что хотят выслушать отчет Юрия Терентьева относительно выполнения им полномочий главы АМКУ. Говорится о соблюдении законодательства в сфере защиты экономической конкуренции. Прямую трансляцию заседания украинского парламента осуществлял телеканал "Рада".
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По результатам отчетности нардепы планируют дать оценку работе Терентьева на должности.
Заметим, что в пояснительной записке к проекту постановления содержалась ссылка на статью 9 закона об АМКУ: мол, глава Антимонопольного комитета по требованию Верховной Рады должен отчитаться – причем не реже, чем один раз в год. И именно сейчас такая необходимость возникла.
Сейчас в Украине, в частности на рынке электроэнергии, сложилась ситуация, когда объем производства электричества пятью крупнейшими участниками рынка составляет около 90% общего объема производства. А это свидетельствует о высоком уровне концентрации рынка электрической энергии,
– говорится в пояснительной записке.
Под 5 крупнейшими участниками рынка имеют в виду:
- ГП "НАЭК "Энергоатом".
- Генерирующие компании Группы "ДТЭК".
- ПАО "Центрэнерго".
- ПАО "Донбассэнерго".
- ЧАО "Укргидроэнерго".
Что такое АМКУ и чем он занимается?АМКУ (Антимонопольный комитет Украины) – это государственный орган со специальным статусом, который должен обеспечивать государственную защиту конкуренции в предпринимательской деятельности и в сфере государственных закупок.
Проще говоря, он должен следить за соблюдением законодательства о конкуренции, контролировать разрешения, которые могут вызвать конфликты на рынках, и в целом способствовать развитию здоровой конкуренции в бизнесе страны.