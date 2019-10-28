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      Приватизація "Центренерго": в Офісі Президента назвали строки

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      Центроенерго приватизують не раніше ніж за 2 роки
      Центроенерго приватизують не раніше ніж за 2 роки / rbc.ua

      Заступниця глави Офісу Президента Юлія Ковалів повідомила, що приватизація державного пакету акцій ПАТ "Центренерго" (78,289% акцій) можлива протягом декількох років.

      Юлія Ковалів на брифінгу зазначила, що "Центренерго" дуже довго фактично в стадії банкрутства. Тому приватизувати компанію досить складно.

      Актуально: Зеленський передав 5 державних компаній на приватизацію

      Зараз "Центренерго" перебуває у Фонді державного майна.

      Що відомо про "Центренерго"?Публічне акціонерне товариство "Центренерго" є одним із найбільших сучасних підприємств електроенергетичної галузі і єдиною в Україні державною енергогенеруючою компанією. "Центренерго" експлуатує 23 блоки на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7690 МВт. За підсумками діяльності у 2018 році "Центренерго" скоротило чистий прибуток у 3,8 рази (на 1 мільярд 391 мільйонів 936 гривень) у порівнянні з 2017 роком – до 499 мільйонів 127 ​​гривень.

      Читайте також: Приватизація "Укрспирту": в Офісі Президента розповіли, що буде із спиртовою галуззю

      Коротко про "масштабну приватизацію" в Україні 

      Президент Володимир Зеленський передав 5 державних підприємств до Фонду державного майна для подальшої приватизації. Серед переданих до Фонду держмайна підприємств: готель "Дніпро" та держпідприємства "Чайка" і "Центрсервіс". Підприємствами опікувалося Державне управління справами.

      Зауважимо, що за програмою дій уряду передбачено продаж понад 1000 державних компаній.

      2 жовтня Рада остаточно схвалила законопроєкт, яким скасувала перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації. Тим самим парламент запустив процес великої приватизації державного майна, яку анонсували раніше. Детальніше – за посиланням.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Офіс Президента Електроенергія Енергетика Приватизація Фонд держмайна України
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