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      Приватизація "Укрспирту": в Офісі Президента розповіли, що буде із спиртовою галуззю

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      Приватизація Укрспирту
      Приватизація Укрспирту / delo.ua

      Заступниця керівника Офісу Президента Юлії Ковалів повідомила, що збитки від обігу нелегального спирту в Україні оцінюють у 4 мільярди гривень.

      Юлія Ковалів на брифінгу відзначила неефективне управління спиртовою галуззю протягом останнього десятиліття. За її словами, понад 50% обігу спирту зараз знаходиться у тіні.

      До теми: У Мінекономіки розповіли, що планують робити із спиртовими заводами

      За її оцінками, приватизація "Укрспирту" принесе державі не менше 5 мільярдів гривень. В Офісі Президента вважають, що це можливо лише на демонополізованому ринку.

      Що відомо про приватизацією "Укрспирту"?

      Президент вніс до Верховної Ради законопроєкт про демонополізацію спирту в Україні. Відповідно до нього, з 1 січня 2020 року скасовується державна монополія на виробництво спирту. 

      За словами Ковалів, зараз усі ліцензії на виробництво спирту можуть бути надані тільки ДП "Укрспирт". Якщо не відбудеться лібералізації і демонополізації спиртової галузі, то "Укрспирт" можна буде продати за ціною металолому. Для того щоб цього уникнути треба прийняти закон. 

      В Офісі Президента очікують, що до 1 січня 2020 року цей закон буде прийнятий. В пакеті з ним буде здійснена підготовка до приватизації "Укрспирту".

      Окрім того, створять відкритий реєстр перевізників спирту та обладнають GPS-трекерами кожний транспортний засіб до 1 грудня 2019 року.

      Законопроєкт передбачає:

      • суб'єкти господарювання будь-якої форми власності зможуть виробляти спирт за умови одержання ліцензії;
      • оптову торгівлю харчовим спортом можна здійснювати лише за наявності ліцензії;
      • оптову торгівлю етиловим спиртом для медичних та ветеринарних цілей можуть здійснювати заклади охорони здоров'я та суб'єкти господарювання зооветеринарного постачання незалежно від форми власності за наявності ліцензії.
      • запровадження повної лібералізації експорту спирту з України;
      • експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюють суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на виробництво.

      Окрім того, імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабміном державні підприємства.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Приватизація Укрспирт Офіс Президента Кабінет Міністрів України
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