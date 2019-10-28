Приватизація "Укрспирту": в Офісі Президента розповіли, що буде із спиртовою галуззю

Заступниця керівника Офісу Президента Юлії Ковалів повідомила, що збитки від обігу нелегального спирту в Україні оцінюють у 4 мільярди гривень.

Юлія Ковалів на брифінгу відзначила неефективне управління спиртовою галуззю протягом останнього десятиліття. За її словами, понад 50% обігу спирту зараз знаходиться у тіні.

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За її оцінками, приватизація "Укрспирту" принесе державі не менше 5 мільярдів гривень. В Офісі Президента вважають, що це можливо лише на демонополізованому ринку.

Що відомо про приватизацією "Укрспирту"?

Президент вніс до Верховної Ради законопроєкт про демонополізацію спирту в Україні. Відповідно до нього, з 1 січня 2020 року скасовується державна монополія на виробництво спирту.

За словами Ковалів, зараз усі ліцензії на виробництво спирту можуть бути надані тільки ДП "Укрспирт". Якщо не відбудеться лібералізації і демонополізації спиртової галузі, то "Укрспирт" можна буде продати за ціною металолому. Для того щоб цього уникнути треба прийняти закон.

В Офісі Президента очікують, що до 1 січня 2020 року цей закон буде прийнятий. В пакеті з ним буде здійснена підготовка до приватизації "Укрспирту".

Окрім того, створять відкритий реєстр перевізників спирту та обладнають GPS-трекерами кожний транспортний засіб до 1 грудня 2019 року.

Законопроєкт передбачає:

суб'єкти господарювання будь-якої форми власності зможуть виробляти спирт за умови одержання ліцензії;

оптову торгівлю харчовим спортом можна здійснювати лише за наявності ліцензії;

оптову торгівлю етиловим спиртом для медичних та ветеринарних цілей можуть здійснювати заклади охорони здоров'я та суб'єкти господарювання зооветеринарного постачання незалежно від форми власності за наявності ліцензії.

запровадження повної лібералізації експорту спирту з України;

експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюють суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на виробництво.

Окрім того, імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабміном державні підприємства.