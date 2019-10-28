Приватизація "Укрспирту": в Офісі Президента розповіли, що буде із спиртовою галуззю
Заступниця керівника Офісу Президента Юлії Ковалів повідомила, що збитки від обігу нелегального спирту в Україні оцінюють у 4 мільярди гривень.
Юлія Ковалів на брифінгу відзначила неефективне управління спиртовою галуззю протягом останнього десятиліття. За її словами, понад 50% обігу спирту зараз знаходиться у тіні.
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За її оцінками, приватизація "Укрспирту" принесе державі не менше 5 мільярдів гривень. В Офісі Президента вважають, що це можливо лише на демонополізованому ринку.
Що відомо про приватизацією "Укрспирту"?
Президент вніс до Верховної Ради законопроєкт про демонополізацію спирту в Україні. Відповідно до нього, з 1 січня 2020 року скасовується державна монополія на виробництво спирту.
За словами Ковалів, зараз усі ліцензії на виробництво спирту можуть бути надані тільки ДП "Укрспирт". Якщо не відбудеться лібералізації і демонополізації спиртової галузі, то "Укрспирт" можна буде продати за ціною металолому. Для того щоб цього уникнути треба прийняти закон.
В Офісі Президента очікують, що до 1 січня 2020 року цей закон буде прийнятий. В пакеті з ним буде здійснена підготовка до приватизації "Укрспирту".
Окрім того, створять відкритий реєстр перевізників спирту та обладнають GPS-трекерами кожний транспортний засіб до 1 грудня 2019 року.
Законопроєкт передбачає:
- суб'єкти господарювання будь-якої форми власності зможуть виробляти спирт за умови одержання ліцензії;
- оптову торгівлю харчовим спортом можна здійснювати лише за наявності ліцензії;
- оптову торгівлю етиловим спиртом для медичних та ветеринарних цілей можуть здійснювати заклади охорони здоров'я та суб'єкти господарювання зооветеринарного постачання незалежно від форми власності за наявності ліцензії.
- запровадження повної лібералізації експорту спирту з України;
- експорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюють суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на виробництво.
Окрім того, імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабміном державні підприємства.