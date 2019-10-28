Приватизация "Укрспирта": в Офисе Президента рассказали, что будет с спиртовой отраслью

Заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что убытки от оборота нелегального спирта в Украине оцениваются в 4 миллиарда гривен.

Юлия Кузнецов на брифинге отметила неэффективное управление спиртовой отраслью в течение последнего десятилетия. По ее словам, более 50% оборота спирта сейчас находится в тени.

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По ее оценкам, приватизация "Укрспирт" принесет государству не менее 5 миллиардов гривен. В Офисе Президента считают, что это возможно только на демонополизированном рынке.

Что известно о приватизацией "Укрспирта"?

Президент внес в Верховную Раду законопроект о демонополизации спирта в Украине. Согласно ему, с 1 января 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта.

По словам Кузнецов, сейчас все лицензии на производство спирта могут быть предоставлены только ГП "Укрспирт". Если не произойдет либерализации и демонополизации спиртовой отрасли, то "Укрспирт" можно будет продать по цене металлолома. Для того чтобы этого избежать надо принять закон.

В Офисе Президента ожидают, что до 1 января 2020 года этот закон будет принят. В пакете с ним будет осуществлена ​​подготовка к приватизации "Укрспирта".

Кроме того, создадут открытый реестр перевозчиков спирта и оборудуют GPS-трекерами каждое транспортное средство до 1 декабря 2019 года.

Законопроект предусматривает:

субъекты хозяйствования любой формы собственности смогут производить спирт при условии получения лицензии;

оптовую торговлю пищевым спортом можно осуществлять только при наличии лицензии;

оптовую торговлю этиловым спиртом для медицинских и ветеринарных целей могут осуществлять учреждения здравоохранения и субъекты хозяйствования зооветеринарного снабжения независимо от формы собственности при наличии лицензии.

введение полной либерализации экспорта спирта из Украины;

экспорт спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового осуществляют субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство.

Кроме того, импорт спирта до 1 января 2022 смогут осуществлять только уполномоченные Кабмином государственные предприятия.