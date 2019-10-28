Приватизация "Центрэнерго": в Офисе Президента назвали сроки
Заместитель главы Офиса Президента Юлия Кузнецов сообщила, что приватизация государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго" (78,289% акций) возможна в течение нескольких лет.
Юлия Ковалив на брифинге отметила, что "Центрэнерго" очень долго фактически в стадии банкротства. Поэтому приватизировать компанию достаточно сложно.
Актуально: Зеленский передал 5 государственных компаний на приватизацию
Сейчас "Центрэнерго" находится в Фонде государственного имущества.
Что известно о "Центрэнерго"?Публичное акционерное общество "Центрэнерго" является одним из крупнейших современных предприятий электроэнергетической отрасли и единственной в Украине государственной энергогенерирующей компанией. "Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. По итогам деятельности в 2018 году "Центрэнерго" сократило чистую прибыль в 3,8 раза (на 1 миллиард 391 миллионов 936 гривен) по сравнению с 2017 годом – до 499 миллионов 127 гривен.
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Коротко о "масштабной приватизации" в Украине
Президент Владимир Зеленский передал 5 государственных предприятий в Фонд государственного имущества для дальнейшей приватизации. Среди переданных в Фонд госимущества предприятий: гостиница "Днепр" и госпредприятия "Чайка" и "Центрсервис". Предприятиями занималось Государственное управление делами.
Заметим, что по программе действий правительства предусмотрена продажа более 1 тысячи государственных компаний.
2 октября Рада окончательно одобрила законопроект, которым отменила перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Тем самым парламент запустил процесс большой приватизации государственного имущества, который анонсировали ранее. Подробнее – по ссылке.
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