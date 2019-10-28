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      Приватизация "Центрэнерго": в Офисе Президента назвали сроки

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      Центроэнерго приватизируют не ранее чем через 2 года
      Центроэнерго приватизируют не ранее чем через 2 года / rbc.ua

      Заместитель главы Офиса Президента Юлия Кузнецов сообщила, что приватизация государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго" (78,289% акций) возможна в течение нескольких лет.

      Юлия Ковалив на брифинге отметила, что "Центрэнерго" очень долго фактически в стадии банкротства. Поэтому приватизировать компанию достаточно сложно.

      Актуально: Зеленский передал 5 государственных компаний на приватизацию

      Сейчас "Центрэнерго" находится в Фонде государственного имущества.

      Что известно о "Центрэнерго"?Публичное акционерное общество "Центрэнерго" является одним из крупнейших современных предприятий электроэнергетической отрасли и единственной в Украине государственной энергогенерирующей компанией. "Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. По итогам деятельности в 2018 году "Центрэнерго" сократило чистую прибыль в 3,8 раза (на 1 миллиард 391 миллионов 936 гривен) по сравнению с 2017 годом – до 499 миллионов 127 гривен.

      Читайте также: Приватизация "Укрспирт": в Офисе Президента рассказали, что будет со спиртовой отраслью

      Коротко о "масштабной приватизации" в Украине

      Президент Владимир Зеленский передал 5 государственных предприятий в Фонд государственного имущества для дальнейшей приватизации. Среди переданных в Фонд госимущества предприятий: гостиница "Днепр" и госпредприятия "Чайка" и "Центрсервис". Предприятиями занималось Государственное управление делами.

      Заметим, что по программе действий правительства предусмотрена продажа более 1 тысячи государственных компаний.

      2 октября Рада окончательно одобрила законопроект, которым отменила перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Тем самым парламент запустил процесс большой приватизации государственного имущества, который анонсировали ранее. Подробнее – по ссылке.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Электроэнергия Энергетика Приватизация Фонд госимущества Украины
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