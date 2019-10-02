Рада дозволила приватизувати низку державних об’єктів: що під забороною

Верховна Рада остаточно схвалила законопроєкт, яким скасувала перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації. Тим самим парламент запустив процес великої приватизації державного майна, яку анонсували раніше.

За документ проголосували 250 народних депутатів. Офіційна назва законопроєкту №1054-1 – "Про визнання таким, що втратив силу закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

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Що не підлягає приватизації?

Об'єкти державної власності, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, не підлягають приватизації до повного відновлення конституційного ладу України на цих територіях.

Дороги, газотранспортна система, метрополітен та багато іншого. Це означає, що об'єкти стратегічної інфраструктури не будуть приватизовані, запевнила авторка законопроєкту, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

Крім того, не будуть приватизовані підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, що перебуває на озброєнні в ЗСУ, інших законно утворених військових формувань, СБУ.

Підласа наголосила, що законопроєктом передбачена норма, що не дозволяє забрати раніше заборонені до приватизації підприємства за борги.

"Ми не дозволимо забрати підприємства, раніше заборонені до приватизації, за борги, тому що №1054-1 (новий закон) вводить мораторій на порушення процедури банкрутства на 3 роки щодо всіх об'єктів, які сьогодні перебувають у переліку", – пояснила авторка законопроєкту.