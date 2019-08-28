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      Приватизація квартири в 2019 році: документи, умови, поради і важливі нюанси

      174 Читать новость на русском
      Як приватизувати квартиру в Україні 2019
      Як приватизувати квартиру в Україні 2019 / Колаж 24 каналу

      Що таке приватизація житла, чи можна це зробити безкоштовно і про які важливі "підводні камені" варто знати перед тим, як перевести квартиру з державної власності у приватну.

      Якщо ви проживаєте у помешканні, що належить до державного житлового фонду, то маєте право його приватизувати.

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      Актуальні поради та нюанси про приватизацію житла в Украні повідомив заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе.

      Приватизація стосується квартир у багатоквартирних будинках, кімнат у комунальних квартирах та навіть кімнати у гуртожитках.

      Дізнайтесь більше: Хто і як може приватизувати кімнату в гуртожитку: інструкція

      Навіщо потрібна приватизація житла?

      1. щоб продати або подарувати житло;
      2. залишити його у спадок;
      3. віддати під заставу при оформленні кредиту;
      4. здавати житло в оренду на законних підставах;
      5. робити реконструкцію або перепланування.

      Важливо! Приватизацію квартири можна здійснити лише при наявності ордера на неї. Особа, яка зазначена у цьому документі, є наймачем, ті, хто був вселений чи прописаний разом з нею, належать до членів сім'ї та є учасниками процедури приватизації.

      приватизація квартири документи
      Приватизація квартири можлива лише за наявності ордера на неї

      Які об'єкти нерухомості приватизувати не можна?

      • самовільно переплановані і переобладнані;

      • житлові приміщення;

      • квартири, які належать або відносяться до приміщень музеїв;

      • кімнати гуртожитків у військових містечках, ботсадах або заповідниках;

      • аварійні об’єкти та ті, що розташовані у зоні відчуження тощо.

      З повним переліком об'єктів, які не підлягають приватизації можна ознайомитись у Законі України "Про приватизацію державного житлового фонду".

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      Приватизація якої нерухомості є безкоштовною?

      Відповідно до чинного законодавства безкоштовно приватизувати можна таке нерухоме майно:

      ► однокімнатні квартири;

      ► квартира, яка була отримана при знесенні будинку і компенсація в грошовій формі не була отримана;

      ► якщо в житлі прописаний пільговик;

      ► об’єкти, де проживають багатодітні сім’ї та військовослужбовці.

      Аби процедура приватизації була безкоштовною, слід врахувати площу житла і кількість зареєстрованих в ньому осіб.

      Санітарна норма – 21 м кв на квартиронаймача. Приватизація помешкання такої площі відбувається безкоштовно. Також додається 21 метр квадратний на кожного учасника і 10 м кв на всю сім'ю. Тобто сім'я з 2 осіб може безкоштовно приватизувати помешкання площею 52 метри квадратні.

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      Приватизація квартири: як це зробити безкоштовно

      Які документи потрібні для приватизації житла?

      * заява на приватизацію квартири, житлового приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі (підписи наймача та членів сім’ї засвідчуються керівником підприємства по обслуговуванню житла (ЖЕК). Приклад заяви за посиланням.

      * копії паспортів заявника та всіх членів його родини (для дітей до 14 років – копії свідоцтв про народження);

      * копії свідоцтва про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, що набрало законної сили;

      * довідки про реєстрацію місця проживання заявника та всіх членів його сім’ї, зареєстрованих у квартирі (будинку), житловому приміщенні гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі.

      техпаспорт на квартиру (кімнату, житловий блок, секцію) та його копія.

      * копія ордеру на житлове приміщення або ордера на житлову площу у гуртожитку, завірену обслуговуючою організацією (ЖЕКом);

      * документ, який підтверджує, що ви не брали участь у приватизації, тобто невикористані житлові чеки

      Що таке житлові чеки? Це приватизаційні папери, які одержуються всіма громадянами України і використовуються при приватизації державного житлового фонду.

      * копія документу, що підтверджує право на пільгові умови приватизації (за наявності).

      * у разі тимчасової відсутності членів сім'ї наймача – необхідна їхня заява-згода на приватизацію.

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      Варто знати! За неповнолітніх членів сім'ї наймача рішення щодо приватизації ухвалюють батьки (усиновлювачі) або опікуни. Згоду на участь дітей вони засвідчують своїми підписами у заяві біля прізвища дитини.

      Важливо! При подачі документів обов'язково будуть потрібні оригінали для звірення даних. Якщо надання документів для приватизації квартири доручено не власнику, то необхідно отримати нотаріальну довіреність.

      приватизація квартири
      Що треба знати про приватизація квартири

      Куди йти з документати для приватизації?

      Коли ви зібрали усі документи, необхідні для приватизації, слді звернутися до відділів приватизації місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, організацій, установ, у повному господарському віданні або оперативному управлінні яких перебуває державний житловий фонд.

      Документи також можна подати через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) у вашому населеному пункті.

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      Виписку з Держреєстру про право власності на приватизоване житло ви зможете отримати впродовж 30 календарних днів після того, як подасте документи.

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок нерухомості Будівництво Законодавство Мінрегіон Приватизація
      Джерело: 24 канал
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