00:25
23 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Банальна смерть президента Туркменістану. Скромний російський мільярдер
      Вєсті Кремля
      00:15, сьогодні
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, 22 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Лев Парцхаладзе
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Лев Парцхаладзе

      Как легализовать частный дом или дачу: пошаговая инструкция

      1323
      Как легализовать самострой: инструкция
      Как легализовать самострой: инструкция / Фото из открытых источников

      Ситуация: у вас есть земельный участок, но дом на нем вы построили самовольно, то есть без разрешений и документов. На практике таких случаев множество.

      В будущем вы можете столкнуться с проблемами, если заблаговременно не позаботитесь о легализации строения. Ведь собственный дом у вас есть, а законного права собственности на него нет.

      Нет хаотичной застройки: Продолжаются попытки остановить строительную реформу против хаотичной застройки в Украине

      Что это означает? Такой дом невозможно, к примеру, продать, передать в наследство или подарить. Что делать? Необходимо получить право собственности. А перед этим – ввести самовольную построенное здание в эксплуатацию.

      Для этого в прошлом году Минрегион совместно с ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) ввел процедуру принятия в эксплуатацию зданий, построенных без разрешения. Такой легализации подлежат индивидуальные (приусадебные) жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 кв метров, а также хозяйственные постройки площадью до 100 кв метров, построенные с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 года.

      Это регулируется приказом Минрегиона № 158 и действует процедура с 31 августа 2018 года. Ее еще называют "строительная амнистия".

      По сути нужно сделать 3 шага:

      1. Получить техпаспорт на построенное здание

      Для этого необходимо обратиться в местное БТИ (Бюро технической инвентаризации) или к сертифицированному частному эксперту (инженеру) и заключить договор о техобследовании здания.

      За техническую инвентаризацию несет ответственность эксперт (инженер), оформляющий техпаспорт. Он проводит обследование (осмотр) здания и, если все данные соответствуют нормам действующего градостроительного законодательства, выдает технический паспорт с отображением в нем существующей застройки и отметкой о ее техническом обследовании.

      2. Ввести дом в эксплуатацию

      Для этого нужно обратиться в ГАСИ по местонахождению постройки либо в ЦНАП (Центр предоставления админуслуг) этого населенного пункта. И подготовить такие документы:

      – заявление о принятии дома в эксплуатацию (образец заявления можно получить по месту его подачи);
      – ​один экземпляр заполненной декларации о готовности объекта к эксплуатации;
      – заверенную (нотариусом или организацией, выдавшей оригинал) копию документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком соответствующего целевого назначения, на которой размещена постройка;
      – заверенную (нотариусом или организацией, выдавшей оригинал) копию техпаспорта (с отметкой о проведении технического обследования) – смотрите пункт 1.

      Актуально: Готовы ли украинцы отказаться от пластика в быту?

      Введение здания в эксплуатацию осуществляется бесплатно в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. Местный орган ГАСИ зарегистрирует декларацию и тогда можно переходить к следующему этапу. Если объекту еще необходимо присвоить почтовый адрес, для этого необходимо будет обратиться в ЦНАП или в органы местного самоуправления (ОМС).

      3. Зарегистрировать право собственности

      Ранее, чтобы получить свидетельство на право собственности, необходимо было обращаться в государственную регистрационную службу Минюста. Сейчас же вы можете обратиться к частному нотариусу либо просто в ЦНАП.

      Для регистрации права собственности необходимо будет подготовить следующие документы:

      – заявление (образец заявления можно получить по месту его подачи) паспорт;
      – идентификационный код;
      – документ (квитанцию) об оплате административного сбора;
      – зарегистрированную декларацию о готовности объекта к эксплуатации – смотрите пункт 2;
      – документ, подтверждающий право собственности/аренды земельный на участок
      технический паспорт на ваше здание – смотрите пункт 1.

      При подаче документов нотариусу или в ЦНАП, их проверят и примут для дальнейшей государственной регистрации, которая должна длиться не более 5 рабочих дней. По завершении вам предоставят выписку о праве собственности на ваше здание в бумажной или электронной форме по вашему желанию.

      Все – сделано! Теперь вы – реальный владелец своего дома.

      Помните, позаботившись об узаконивании своего имущества сейчас, вы избавите себя и своих близких от проблем в будущем. Будьте счастливы в собственном доме!

      Важно: Строительные "табу": зачем ввели "красные списки" отклонений от строительных норм

       

      blog_ava
      Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників проходить в Раду
      22 липня
      14740
      Автор: Лев Парцхаладзе
      Теги: Новини України Новини політики Новини нерухомості Публікації Будівництво Новини нерухомості України Приватизація
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 20 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      22 липня , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 545
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      22 липня , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2777
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      22 липня , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      2023
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      22 липня , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      22 липня , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      369
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук