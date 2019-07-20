Как легализовать частный дом или дачу: пошаговая инструкция

Ситуация: у вас есть земельный участок, но дом на нем вы построили самовольно, то есть без разрешений и документов. На практике таких случаев множество.

В будущем вы можете столкнуться с проблемами, если заблаговременно не позаботитесь о легализации строения. Ведь собственный дом у вас есть, а законного права собственности на него нет.

Нет хаотичной застройки: Продолжаются попытки остановить строительную реформу против хаотичной застройки в Украине

Что это означает? Такой дом невозможно, к примеру, продать, передать в наследство или подарить. Что делать? Необходимо получить право собственности. А перед этим – ввести самовольную построенное здание в эксплуатацию.

Для этого в прошлом году Минрегион совместно с ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) ввел процедуру принятия в эксплуатацию зданий, построенных без разрешения. Такой легализации подлежат индивидуальные (приусадебные) жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 кв метров, а также хозяйственные постройки площадью до 100 кв метров, построенные с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 года.

Это регулируется приказом Минрегиона № 158 и действует процедура с 31 августа 2018 года. Ее еще называют "строительная амнистия".

По сути нужно сделать 3 шага:

1. Получить техпаспорт на построенное здание

Для этого необходимо обратиться в местное БТИ (Бюро технической инвентаризации) или к сертифицированному частному эксперту (инженеру) и заключить договор о техобследовании здания.

За техническую инвентаризацию несет ответственность эксперт (инженер), оформляющий техпаспорт. Он проводит обследование (осмотр) здания и, если все данные соответствуют нормам действующего градостроительного законодательства, выдает технический паспорт с отображением в нем существующей застройки и отметкой о ее техническом обследовании.

2. Ввести дом в эксплуатацию

Для этого нужно обратиться в ГАСИ по местонахождению постройки либо в ЦНАП (Центр предоставления админуслуг) этого населенного пункта. И подготовить такие документы:

– заявление о принятии дома в эксплуатацию (образец заявления можно получить по месту его подачи);

– ​один экземпляр заполненной декларации о готовности объекта к эксплуатации;

– заверенную (нотариусом или организацией, выдавшей оригинал) копию документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком соответствующего целевого назначения, на которой размещена постройка;

– заверенную (нотариусом или организацией, выдавшей оригинал) копию техпаспорта (с отметкой о проведении технического обследования) – смотрите пункт 1.

Актуально: Готовы ли украинцы отказаться от пластика в быту?

Введение здания в эксплуатацию осуществляется бесплатно в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. Местный орган ГАСИ зарегистрирует декларацию и тогда можно переходить к следующему этапу. Если объекту еще необходимо присвоить почтовый адрес, для этого необходимо будет обратиться в ЦНАП или в органы местного самоуправления (ОМС).

3. Зарегистрировать право собственности

Ранее, чтобы получить свидетельство на право собственности, необходимо было обращаться в государственную регистрационную службу Минюста. Сейчас же вы можете обратиться к частному нотариусу либо просто в ЦНАП.

Для регистрации права собственности необходимо будет подготовить следующие документы:

– заявление (образец заявления можно получить по месту его подачи) паспорт;

– идентификационный код;

– документ (квитанцию) об оплате административного сбора;

– зарегистрированную декларацию о готовности объекта к эксплуатации – смотрите пункт 2;

– документ, подтверждающий право собственности/аренды земельный на участок

технический паспорт на ваше здание – смотрите пункт 1.

При подаче документов нотариусу или в ЦНАП, их проверят и примут для дальнейшей государственной регистрации, которая должна длиться не более 5 рабочих дней. По завершении вам предоставят выписку о праве собственности на ваше здание в бумажной или электронной форме по вашему желанию.

Все – сделано! Теперь вы – реальный владелец своего дома.

Помните, позаботившись об узаконивании своего имущества сейчас, вы избавите себя и своих близких от проблем в будущем. Будьте счастливы в собственном доме!

Важно: Строительные "табу": зачем ввели "красные списки" отклонений от строительных норм