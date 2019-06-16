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      Готовы ли украинцы отказаться от пластика в быту?

      75
      Украинцы готовы становиться осознанными потребителям
      Украинцы готовы становиться осознанными потребителям / European Parliament

      Буквально через несколько лет в Европейском Союзе хотят полностью отказаться от производства и продажи одноразовых пластиковых изделий.

      Прочитав такую новость я решил провести небольшой опрос на своей странице в Facebook, спросив у подписчиков, готовы ли они в Украине на такой шаг. Честно, даже не думал, что этот вопрос в принципе найдет такой большой отклик у украинцев. Но оказалось, что для наших сограждан этот вопрос тоже очень актуален – опрос собрал более 15 тысяч лайков и 4,5 тысяч комментариев.

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      При этом подавляющее большинство проголосовавших поддержали идею отказа от пластика. Это очень порадовало. Значит в Украине тоже нужно вводить аналогичные программы – люди уже готовы становиться осознанными потребителями. Главное, чтобы было понимание: решение таких экологических вопросов зависит от каждого из нас. Это прийдется делать если не нам, то нашим детям и внукам.

      Из огромного количества комментариев хочу поделиться несколькими интересными мыслями и советами.

      1. Для старта нужно начать с себя – поднять свой личный уровень. Во-первых, не мусорить нигде. Ни на улице, ни в парках, ни выезжая на природу. Просто приучить оставлять после себя только чистоту. Дальше больше – начать сортировать мусор и самому искать точки его сбора и утилизации, не пеняя на ЖЭК, город или государство, мол "я бы сортировал, так куда ж его девать потом".

      2. Государство, муниципалитеты и отвественный бизнес должны активизировать эту работу. Но не все и сразу, а постепенно вводить разные экологические программы. К примеру, проводить информационную кампанию и разъяснитеьную работу, устанавливать автоматы для сбора пластика и пивных банок в магазинах, поднимать цены на пластиковые пакеты, чтобы покупатели не выбрасывали их бездумно.

      3. Строить современные и мощные мусороперерабатывающие заводы, как во всем мире. Ведь переработка отходов – это не только возможность не утонуть под горами мусора, но и энергосбережение. То есть прибыльный бизнес для всех – государства, предпринимателей, обывателей. И здесь есть хорошая новость – в столице планируют построить мусороперерабатывающий комплекс, общая мощность которого составит 700 000 тонн мусора в год.

      Надеюсь, что такие инициативы станут популярны во всех регионах Украины. И нашим детям не придется исправлять за нас наши ошибки.

      Кстати, пока мы с вами обсуждаем вопрос отказа от пластика, в Швеции уже закончился мусор!!! И власти страны готовы ввозить его для утилизации из других стран. Что ж, берем Швецию, как уникальный пример и продолжаем работать.

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      Автор: Лев Парцхаладзе
      Теги: Публікації Новини України Екологія
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