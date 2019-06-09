С Эвереста спустили 11 тонн мусора: фото

Высочайшую точку планеты, гору Эверест, частично очистили от мусора. Активисты, которые принимали участие в очистной экспедиции на вершине, спустили с нее 11 тонн мусора.

Среди него – использованные кислородные баллоны, растерзанные палатки, обертки от еды и банки. Об этом сообщает BBC.

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Кроме мусора, активисты нашли на доступных участках вершины тела четырех погибших альпинистов. Их также спустили с Эвереста и доставили в больницу в Катманду. Там должно пройти опознание останков погибших.



С Эвереста спустили 11 тонн мусора/ Getty images

Часть собранного мусора тоже направили в Катманду. Там его отдадут на переработку.



На Эвересте собрали 11 тонн мусора/ Getty images

Отметим, что в этом году Эверест уже привлекал к себе прицельное внимание СМИ. К сожалению, касалось оно большого количества смертельных случаев, произошедших на горе из-за очереди из альпинистов. Люди бросились подниматься на вершину в один период, поскольку именно в это время на Эвересте была наиболее благоприятная для этого погода.

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Так, из-за длительного ожидания на горе умерли 11 альпинистов. Последняя смерть датирована 28 мая. Тогда умер 62-летний американец Кристофер Джон Кулиш, покоривший высочайшую вершину мира с непальской стороны.

Что известно о Эверест?

Это – самая высокая точка планеты, другое ее название - Джомолунгма. Гора расположена в Гималаях на границе Китая и Непала. Ее высота достигает 8848 метров над уровнем моря.