З Евересту спустили 11 тонн сміття: фото

Найвищу точку планети, гору Еверест, частково очистили від сміття. Активісти, які брали участь в очисній експедиції на вершині, спустили із неї 11 тонн сміття.

Серед нього – використані кисневі балони, роздерті намети, обгортки від їжі та бляшанки. Про це інформує BBC.

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Окрім сміття, активісти знайшли на доступних ділянках вершини тіла чотирьох загиблих альпіністів. Їх також спустили з Евересту та доправили до лікарні у Катманду. Там має пройти упізнання решток загиблих.



З Евересту спустили 11 тонн сміття/ Getty images

Частину зібраного сміття теж направили до Катманду. Там його віддадуть на перероблення.



На Евересті зібрали 11 тонн сміття/ Getty images

Зазначимо, що цьогоріч Еверест вже привертав до себе прицільну увагу ЗМІ. На жаль, стосувалася вона великої кількості смертельних випадків, які трапились на горі через чергу із альпіністів. Люди кинулись підніматись на вершину в один період, оскільки саме в той час на Евересті була сприятлива для цього погода.

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Так, через тривале очікування на горі померли 11 альпіністів. Остання смерть датована 28 травня. Тоді помер 62-річний американець Крістофер Джон Куліш, який підкорив найвищу вершину світу з непальського боку.

Що відомо про Еверест?Це – найвища точка планети, інша її назва – Джомолунгма. Гора розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу. Її висота сягає 8848 метрів над рівнем моря.