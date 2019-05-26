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      Через чергу на Еверест вже загинуло 8 альпіністів: фото

      325 Читать новость на русском
      Еверест
      Еверест / Getty images

      На найвищій точці планети, горі Еверест, утворилася величезна черга з туристів. Через хорошу погоду на пік ринули одразу дві багатолюдні експедиції і тепер у корку стоять близько 200 осіб. Через виснаження від початку травня на горі вже загинули 7 туристів.

      Черга на Евересті утворилася тому, що період, коли гору можна підкорити, доволі короткий – це кілька днів наприкінці квітня – на початку травня. Хмар над Еверестом в цьому сезоні немає кілька днів, тому багато альпіністи хочуть підкорити гору саме в цей час, передає AFP.

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      Зараз альпіністи стоять в так званій "зоні смерті", на висоті понад 8 тисяч метрів, де повітря дуже розріджене.

      Так, два індійських альпіністи, 52-річний Калпана Дас та 27-річний Нігал Багван, померли під час спуску з гори 23 травня. Місцевий організатор турів Кешав Паудель повідомив агентству AFP, що Багван "застряг під час пересування більш як на 12 годин і був виснаженим".

      Еверест Джомолунгма черга
      Черга на Еверест// AFP

      65-річний австрійський альпініст загинув на північній тібетській стороні Евересту. Індійський та американський альпіністи загинули на горі 22 травня, а ірландського професора Сеамуса Лоулесса, вважають мертвим після падіння з вершини 16 травня.

      Громадянство та причини смерті ще 2 альпіністів, які загинули на Евересті 24 травня, поки невідомі.

      Що відомо про Еверест? Це – найвища точка планети, інша її назва – Джомолунгма. Гора розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу. Її висота сягає 8848 метрів над рівнем моря

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      Теги: Жертви
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