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      Из-за очереди на Эверест уже погибло 8 альпинистов: фото

      34 Читати новину українською
      Эверест
      Эверест / Getty images

      На самой высокой точке планеты, горе Эверест, образовалась огромная очередь из туристов. Из-за хорошей погоды на пик хлынули сразу две многолюдные экспедиции и теперь в пробке стоят около 200 человек. Из-за истощения от начала мая на горе уже погибли 7 туристов.

      Очередь на Эвересте образовалась потому, что период, когда гору можно покорить, довольно короткий – это несколько дней в конце апреля – начале мая. Облаков над Эверестом в этом сезоне нет несколько дней, поэтому многие альпинисты хотят покорить гору именно в это время, передает AFP.

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      Сейчас альпинисты стоят в так называемой "зоне смерти" на высоте свыше 8 тысяч метров, где воздух очень разрежен.

      Так, два индийских альпиниста, 52-летний Калпана Дас и 27-летний Нигал Багван, умерли во время спуска с горы 23 мая. Местный организатор туров Кешав Паудель сообщил агентству AFP, что Багван "застрял во время передвижения более чем на 12 часов и был истощен".

      Еверест Джомолунгма черга

      Очередь на Эверест// AFP

      65-летний австрийский альпинист погиб на северной тибетской стороне Эвереста. Индийский и американский альпинисты погибли на горе 22 мая, а ирландского профессора Сеамуса Лоулесса, считают мертвым после падения с вершины 16 мая.

      Гражданство и причины смерти еще 2 альпинистов, погибших на Эвересте 24 мая, пока неизвестны.

      Что известно о Эверест?
      Это – самая высокая точка планеты, другое ее название – Джомолунгма. Гора расположена в Гималаях на границе Китая и Непала. Ее высота достигает 8848 метров над уровнем моря

      blog_ava
      Зеленский обратил внимание на проблемы алкоголизма и наркомании
      25 мая
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      Теги: Жертвы
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