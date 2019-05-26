Из-за очереди на Эверест уже погибло 8 альпинистов: фото

На самой высокой точке планеты, горе Эверест, образовалась огромная очередь из туристов. Из-за хорошей погоды на пик хлынули сразу две многолюдные экспедиции и теперь в пробке стоят около 200 человек. Из-за истощения от начала мая на горе уже погибли 7 туристов.

Очередь на Эвересте образовалась потому, что период, когда гору можно покорить, довольно короткий – это несколько дней в конце апреля – начале мая. Облаков над Эверестом в этом сезоне нет несколько дней, поэтому многие альпинисты хотят покорить гору именно в это время, передает AFP.

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Сейчас альпинисты стоят в так называемой "зоне смерти" на высоте свыше 8 тысяч метров, где воздух очень разрежен.

Так, два индийских альпиниста, 52-летний Калпана Дас и 27-летний Нигал Багван, умерли во время спуска с горы 23 мая. Местный организатор туров Кешав Паудель сообщил агентству AFP, что Багван "застрял во время передвижения более чем на 12 часов и был истощен".

Очередь на Эверест// AFP

65-летний австрийский альпинист погиб на северной тибетской стороне Эвереста. Индийский и американский альпинисты погибли на горе 22 мая, а ирландского профессора Сеамуса Лоулесса, считают мертвым после падения с вершины 16 мая.

Гражданство и причины смерти еще 2 альпинистов, погибших на Эвересте 24 мая, пока неизвестны.

Что известно о Эверест?

Это – самая высокая точка планеты, другое ее название – Джомолунгма. Гора расположена в Гималаях на границе Китая и Непала. Ее высота достигает 8848 метров над уровнем моря