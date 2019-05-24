Закарпатье накрыло наводнение: шокирующие фото и видео

Закарпатье четвертый день заливают мощные ливни, из-за чего уровень воды в реках резко поднялся, и они вышли из берегов. Наводнение затопило сотни теплиц и приближается к людским домам.

Так, в Мукачево река Латорица уже вышла на поймы, из-за чего существует угроза подтопления человеческих жилищ.

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Больше всего от паводка пострадал Виноградовский район Закарпатье. Там в селе Большие Комяты река Божава затопила гектара сельскохозяйственных угодий и сотни теплиц. Большая вода уничтожила почти весь урожай из теплиц, из-за чего убытки будут достигать миллионов.

Последствия паводка в Закарпатье

Сейчас спасатели вместе с местными людьми откачивают воду из дворов.

В сети появилось жуткое видео паводка в долине Боржава на Виноградовщине. На записи видно, что вода полностью накрыла берега и смыла часть дороги.

Наводнение в Закарпатье: видео

"Виноградовский и Иршавщина пока остаются наиболее критическими точками майского паводка на Закарпатье. Здесь большая вода к людям пришла из реки Боржава. На Иршавщине подтоплено 200 домохозяйств и 800 гектаров сельхозугодий. На Виноградовщине – 240 гектаров", – рассказала спикер УДСНС в Закарпатской области Наталья Батыр.

Непогода не прошла без трагических последствий. 23 мая в райцентре Воловец течение подхватило 10-летнего ребенка на глазах у десятков людей. А уже на следующий день спасатели нашли тело мальчика в трех километрах от места падения.

По прогнозам синоптиков, мощные ливни прекратятся на Закарпатье не раньше чем в пятницу, 24 мая.