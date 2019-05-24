17:07
24 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин покидает Россию. В РФ задержали динозавра
      Вєсті Кремля
      22:29, 23 мая
      Вести.UA: Юрий Луценко меняет профессию. Зеленский собирает единомышленников
      Вєсті.UA
      21:50, 23 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Закарпатье накрыло наводнение: шокирующие фото и видео

      47 Читати новину українською
      Закарпатье накрыло наводнение из-за сильных ливней
      Закарпатье накрыло наводнение из-за сильных ливней / Скриншот из видео

      Закарпатье четвертый день заливают мощные ливни, из-за чего уровень воды в реках резко поднялся, и они вышли из берегов. Наводнение затопило сотни теплиц и приближается к людским домам.

      Так, в Мукачево река Латорица уже вышла на поймы, из-за чего существует угроза подтопления человеческих жилищ.

      Читайте также: Дождь затопил улицы Львова и области: фото, видео

      Больше всего от паводка пострадал Виноградовский район Закарпатье. Там в селе Большие Комяты река Божава затопила гектара сельскохозяйственных угодий и сотни теплиц. Большая вода уничтожила почти весь урожай из теплиц, из-за чего убытки будут достигать миллионов.

      Последствия паводка в Закарпатье

      Сейчас спасатели вместе с местными людьми откачивают воду из дворов.

      В сети появилось жуткое видео паводка в долине Боржава на Виноградовщине. На записи видно, что вода полностью накрыла берега и смыла часть дороги.

      Наводнение в Закарпатье: видео

      "Виноградовский и Иршавщина пока остаются наиболее критическими точками майского паводка на Закарпатье. Здесь большая вода к людям пришла из реки Боржава. На Иршавщине подтоплено 200 домохозяйств и 800 гектаров сельхозугодий. На Виноградовщине – 240 гектаров", – рассказала спикер УДСНС в Закарпатской области Наталья Батыр.

      Непогода не прошла без трагических последствий. 23 мая в райцентре Воловец течение подхватило 10-летнего ребенка на глазах у десятков людей. А уже на следующий день спасатели нашли тело мальчика в трех километрах от места падения.

      По прогнозам синоптиков, мощные ливни прекратятся на Закарпатье не раньше чем в пятницу, 24 мая.

       

      blog_ava
      Активисты митингуют под Администрацией Президента: основные требования к Зеленскому
      сегодня
      2024
      Теги: Новости Украины Новости политики Наводнение в Украине Непогода в Украине Новости Закарпатья
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Право "на ліво": чому Гройсман усіляко намагається позбутися посади прем'єра
      сегодня , 17:00 Право "на ліво": чому Гройсман усіляко намагається позбутися посади прем'єра
      Наталя Ромашова 118
      Не концентрируюсь на негативе потому, что не вижу в этом никакого смысла, – чемпион Антон Дацко
      сегодня , 16:00 Не концентрируюсь на негативе потому, что не вижу в этом никакого смысла, – чемпион Антон Дацко
      Станіслав Безушко 17
      Российские паспорта на Донбассе: РФ решила пометить тех, кто лоялен к ней
      сегодня , 15:00 Российские паспорта на Донбассе: РФ решила пометить тех, кто лоялен к ней
      Ольга Черненко 1505
      Тереза Мэй уходит в отставку: значит ли это отмену Brexit?
      сегодня , 12:39 Тереза Мэй уходит в отставку: значит ли это отмену Brexit?
      Світлана Попова 404
      Українці хотіли чесного президента, або Чому важливо, що Зеленський порушує закон
      сегодня , 12:13 Українці хотіли чесного президента, або Чому важливо, що Зеленський порушує закон
      Сергій Фурса 2296
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук