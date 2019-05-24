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      На Закарпатье погиб ребенок, которого снесло течением

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      На Закарпатье погиб ребенок, которого снесло течением
      На Закарпатье погиб ребенок, которого снесло течением / Фото из открытых источников

      На Закарпатье в райцентре Воловец спасатели нашли тело десятилетнего мальчика, который накануне упал в реку и его унесло течение.

      23 мая течение подхватило ребенка на глазах у десятков людей. А уже на следующий день спасатели нашли тело за три километра от места падения.

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      Для поисков привлекались 20 спасателей, 12 полицейских, 5 работников лесного хозяйства и около 20 человек местного населения.

      К слову, на Закарпатье уже четвертые сутки продолжаются мощные ливни. Уровень воды в реках достиг рекордного показателя за последние 20 лет.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 24 мая: всю Украину зальют дожди
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      Теги: Новости Украины Новости Закарпатья Дети и несовершеннолетние Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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