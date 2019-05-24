На Закарпатье погиб ребенок, которого снесло течением
На Закарпатье в райцентре Воловец спасатели нашли тело десятилетнего мальчика, который накануне упал в реку и его унесло течение.
23 мая течение подхватило ребенка на глазах у десятков людей. А уже на следующий день спасатели нашли тело за три километра от места падения.
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Для поисков привлекались 20 спасателей, 12 полицейских, 5 работников лесного хозяйства и около 20 человек местного населения.
К слову, на Закарпатье уже четвертые сутки продолжаются мощные ливни. Уровень воды в реках достиг рекордного показателя за последние 20 лет.
Источник: 24 канал
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