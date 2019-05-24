На Закарпатті загинула дитина, яку знесло течією

На Закарпатті у райцентрі Воловець рятувальники знайшли тіло десятирічного хлопчика, який напередодні впав у річку і його понесла течія.

23 травня течія підхопила дитину на очах у десятків людей. А вже наступного дня рятувальники знайшли тіло за три кілометри від місця падіння.

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Для пошуків залучались 20 рятувальників, 12 поліцейських, 5 працівників лісового господарства та близько 20 людей місцевого населення.

До слова, на Закарпатті вже четверту добу тривають потужні зливи. Рівень води в річках сягнув рекордного показника за останні 20 років.