Прогноз погоди на 24 травня: всю Україну заллють дощі
Погода в Україні у п’ятницю, 24 травня, буде теплою, проте дощовою. Литиме в усіх областях, а ще очікуються грози подекуди із шквалами та градом.
"Це не означає, що литиме, як у тропіках, день і ніч. Сонце також порадує, проте парасолі візьміть і грозу перечекайте у безпечному місці", – повідомила синоптик Наталка Діденко.
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Температура повітря вдень в Україні в середньому сягне +21+27 градусів, на заході буде трохи прохолодніше – +17+23 градуси.
Погода у Києві в п’ятницю теж буде дощовою із грозою, проте теплою – до +25+26 градусів.
Поки що стійкого сухого періоду в Україні не очікується, зауважила синоптик.
Прогноз погоди на п’ятницю, 24 травня, у містах України:
Ужгород – +17…+19
Львів – +18…+20
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +19…+21
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +19…+21
Рівне – +19…+21
Житомир – +22…+24
Вінниця – +22…+24
Одеса – +23…+25
Миколаїв – +23…+25
Херсон – +23…+25
Сімферополь – +23…+25
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +23…+24
Чернігів – +23…+25
Суми – +22…+24
Полтава – +22…+24
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +22…+24
Донецьк – +24…+26
Луганськ – +25…+26
Харків – +24…+26
Київ – +24…+26