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      Прогноз погоди на 24 травня: всю Україну заллють дощі

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      Погода 24 травня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 24 травня / Depositphotos.com

      Погода в Україні у п’ятницю, 24 травня, буде теплою, проте дощовою. Литиме в усіх областях, а ще очікуються грози подекуди із шквалами та градом.

      "Це не означає, що литиме, як у тропіках, день і ніч. Сонце також порадує, проте парасолі візьміть і грозу перечекайте у безпечному місці", – повідомила синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: Яким буде літо в Україні: прогноз погоди

      Температура повітря вдень в Україні в середньому сягне +21+27 градусів, на заході буде трохи прохолодніше – +17+23 градуси.

      Погода у Києві в п’ятницю теж буде дощовою із грозою, проте теплою – до +25+26 градусів.

      Поки що стійкого сухого періоду в Україні не очікується, зауважила синоптик.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 24 травня, у містах України:

      Ужгород – +17…+19

      Львів – +18…+20

      Івано-Франківськ – +18…+20

      Тернопіль – +19…+21

      Чернівці – +19…+21

      Хмельницький – +19…+21

      Луцьк – +19…+21

      Рівне – +19…+21

      Житомир – +22…+24

      Вінниця – +22…+24

      Одеса – +23…+25

      Миколаїв – +23…+25

      Херсон – +23…+25

      Сімферополь – +23…+25

      Кропивницький – +23…+25

      Черкаси – +23…+24

      Чернігів – +23…+25

      Суми – +22…+24

      Полтава – +22…+24

      Дніпро – +23…+25

      Запоріжжя – +22…+24

      Донецьк – +24…+26

      Луганськ – +25…+26

      Харків – +24…+26

      Київ – +24…+26

      Прогноз погоди Україна 24 травня
      Прогноз погоди на 24 травня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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