Прогноз погоди на 24 травня: всю Україну заллють дощі

Погода в Україні у п’ятницю, 24 травня, буде теплою, проте дощовою. Литиме в усіх областях, а ще очікуються грози подекуди із шквалами та градом.

"Це не означає, що литиме, як у тропіках, день і ніч. Сонце також порадує, проте парасолі візьміть і грозу перечекайте у безпечному місці", – повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Температура повітря вдень в Україні в середньому сягне +21+27 градусів, на заході буде трохи прохолодніше – +17+23 градуси.

Погода у Києві в п’ятницю теж буде дощовою із грозою, проте теплою – до +25+26 градусів.

Поки що стійкого сухого періоду в Україні не очікується, зауважила синоптик.

Прогноз погоди на п’ятницю, 24 травня, у містах України:

Ужгород – +17…+19

Львів – +18…+20

Івано-Франківськ – +18…+20

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +19…+21

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +19…+21

Рівне – +19…+21

Житомир – +22…+24

Вінниця – +22…+24

Одеса – +23…+25

Миколаїв – +23…+25

Херсон – +23…+25

Сімферополь – +23…+25

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +23…+24

Чернігів – +23…+25

Суми – +22…+24

Полтава – +22…+24

Дніпро – +23…+25

Запоріжжя – +22…+24

Донецьк – +24…+26

Луганськ – +25…+26

Харків – +24…+26

Київ – +24…+26



Прогноз погоди на 24 травня від Укргідрометцентру