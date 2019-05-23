Прогноз погоды на 24 мая: всю Украину зальют дожди

Погода в Украине в пятницу, 24 мая, будет теплой, однако дождливой. Лить будет во всех областях, а еще ожидаются грозы местами с шквалами и градом.

"Это не означает, что будет лить, как в тропиках, день и ночь. Солнце также порадует, однако зонты возьмите и грозу переждите в безопасном месте", – сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Температура воздуха днем ​​в Украине в среднем достигнет +21 +27 градусов, на западе будет немного прохладнее – +17 +23 градуса.

Погода в Киеве в пятницу тоже будет дождливой с грозой, однако теплой – до +25 +26 градусов.

Пока устойчивого сухого периода в Украине не ожидается, отметила синоптик.

Прогноз погоды на пятницу, 24 мая, в городах Украины:

Ужгород – +17…+19

Львов – +18…+20

Ивано-Франковск – +18…+20

Тернополь – +19…+21

Черновцы – +19…+21

Хмельницкий – +19…+21

Луцк – +19…+21

Ровно – +19…+21

Житомир – +22…+24

Винница – +22…+24

Одесса – +23…+25

Николаев – +23…+25

Херсон – +23…+25

Симферополь – +23…+25

Кропивницкий – +23…+25

Черкассы – +23…+24

Чернигов – +23…+25

Сумы – +22…+24

Полтава – +22…+24

Днепр – +23…+25

Запорожье – +22…+24

Донецк – +24…+26

Луганск – +25…+26

Харьков – +24…+26

Киев – +24…+26



Прогноз погоды на 24 мая от Укргидрометцентра