Прогноз погоды на 24 мая: всю Украину зальют дожди
Погода в Украине в пятницу, 24 мая, будет теплой, однако дождливой. Лить будет во всех областях, а еще ожидаются грозы местами с шквалами и градом.
"Это не означает, что будет лить, как в тропиках, день и ночь. Солнце также порадует, однако зонты возьмите и грозу переждите в безопасном месте", – сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Температура воздуха днем в Украине в среднем достигнет +21 +27 градусов, на западе будет немного прохладнее – +17 +23 градуса.
Погода в Киеве в пятницу тоже будет дождливой с грозой, однако теплой – до +25 +26 градусов.
Пока устойчивого сухого периода в Украине не ожидается, отметила синоптик.
Прогноз погоды на пятницу, 24 мая, в городах Украины:
Ужгород – +17…+19
Львов – +18…+20
Ивано-Франковск – +18…+20
Тернополь – +19…+21
Черновцы – +19…+21
Хмельницкий – +19…+21
Луцк – +19…+21
Ровно – +19…+21
Житомир – +22…+24
Винница – +22…+24
Одесса – +23…+25
Николаев – +23…+25
Херсон – +23…+25
Симферополь – +23…+25
Кропивницкий – +23…+25
Черкассы – +23…+24
Чернигов – +23…+25
Сумы – +22…+24
Полтава – +22…+24
Днепр – +23…+25
Запорожье – +22…+24
Донецк – +24…+26
Луганск – +25…+26
Харьков – +24…+26
Киев – +24…+26