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      Прогноз погоды на 24 мая: всю Украину зальют дожди

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      Погода 24 мая 2019 Украина - прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 24 мая / Depositphotos.com

      Погода в Украине в пятницу, 24 мая, будет теплой, однако дождливой. Лить будет во всех областях, а еще ожидаются грозы местами с шквалами и градом.

      "Это не означает, что будет лить, как в тропиках, день и ночь. Солнце также порадует, однако зонты возьмите и грозу переждите в безопасном месте", – сообщила синоптик Наталья Диденко.

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      Температура воздуха днем ​​в Украине в среднем достигнет +21 +27 градусов, на западе будет немного прохладнее – +17 +23 градуса.

      Погода в Киеве в пятницу тоже будет дождливой с грозой, однако теплой – до +25 +26 градусов.

      Пока устойчивого сухого периода в Украине не ожидается, отметила синоптик.

      Прогноз погоды на пятницу, 24 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +17…+19

      Львов – +18…+20

      Ивано-Франковск – +18…+20

      Тернополь – +19…+21

      Черновцы – +19…+21

      Хмельницкий – +19…+21

      Луцк – +19…+21

      Ровно – +19…+21

      Житомир – +22…+24

      Винница – +22…+24

      Одесса – +23…+25

      Николаев – +23…+25

      Херсон – +23…+25

      Симферополь – +23…+25

      Кропивницкий – +23…+25

      Черкассы – +23…+24

      Чернигов – +23…+25

      Сумы – +22…+24

      Полтава – +22…+24

      Днепр – +23…+25

      Запорожье – +22…+24

      Донецк – +24…+26

      Луганск – +25…+26

      Харьков – +24…+26

      Киев – +24…+26

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      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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