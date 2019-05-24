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      Закарпаття накрила повінь: шокуючі фото і відео

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      Закарпаття накрила повінь через сильні зливи
      Закарпаття накрила повінь через сильні зливи / Скрін з відео

      Закарпаття четвертий день заливають потужні зливи, через що рівень води у річках різко піднявся і вони вийшли з берегів. Повінь затопила сотні теплиць та наближається до людських будинків.

      Так, у Мукачеві річка Латориця вже вийшла на заплави, через що існує загроза підтоплення людських осель.

      Читайте також: Дощ затопив вулиці Львова та області: фото, відео

      Чи не найбільше від паводку постраждав Виноградівський район Закарпаття. Там у селі Великі Ком'яти річка Божава затопила гектари сільськогосподарських угідь та сотні теплиць. Велика вода знищила майже весь врожай з теплиць, через що збитки сягатимуть мільйонів.

      Наслідки паводку у Закарпатті

      Наразі рятувальники разом з місцевими людьми відкачують воду з обійсть.

      У мережі з'явилося моторошне відео паводку в долині Боржави на Виноградівщині. На записі видно, що вода повністю накрила береги та змила частину дороги.

      Повінь у Закарпатті: відео

      "Виноградівщина та Іршавщина наразі лишаються найбільш критичними точками травневого паводку на Закарпатті. Тут велика вода до людей прийшла із річки Боржава. На Іршавщині підтоплено 200 дворогосподарств та 800 гектарів сільгоспугідь. На Виноградівщині – 240 гектарів", – розповіла речниця УДСНС в Закарпатській області Наталя Батир.

      Негода не минула без трагічних наслідків. 23 травня у райцентрі Воловець течія підхопила 10-річну дитину на очах у десятків людей. А вже наступного дня рятувальники знайшли тіло хлопчика за три кілометри від місця падіння.

      За прогнозами синоптиків, потужні зливи припиняться на Закарпатті не раніше ніж у п'ятницю, 24 травня.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Закарпаття Негода в Україні Повінь в Україні
      Джерело: 24 канал
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